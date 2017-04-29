В ДК на площади им. Кирова состоится показ спектакля «В тридесятом…»

- С этим спектаклем мы были участниками фестиваля «Пластилиновый дождь», «Неделя современного танца в Самаре», были хэдлайнерами фестиваля «Y&C: Young and Contemporary» в Санкт-Петербурге, - говорит Любовь.В этом спектакле роли исполняют увлеченные современными танцами ребята: Роман Аидов, Сергей Сартин, Дарья Джабасова и Алия Салахова.«В тридесятом…» - так начинается сказка. Сказка, в которой нет грусти и смерти, а есть приключения и счастливая семья. По словам написавшей ее Любы Титенко, создана она для маленькой больной девочки, чтобы увести ее от реальности в мир грез и счастья.- Жизнь в спектакле показана в её несуразной многогранности — когда страшное может стать веселым, красивое - нелепым, когда слезы сменяются смехом. Главное для героев – научиться принимать жизнь такой, какая она есть и ценить тех, кто рядом, - добавляет автор спектакля.Спектакль «В Тридесятом» состоится 3 мая в 19.00 в ДК «Победа» «пр. Кирова, 72А). 0+