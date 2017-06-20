В 2018 году праздничные дни в честь 23 февраля и 8 марта «уравняют»
Федеральное министерство труда и защиты опубликовало постановление правительства РФ о переносе выходных дней в следующем году. Оно вынесено на обсуждение на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно ему, выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на пятницу, 9 марта и среду, 2 мая, соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы, 9 июня и субботы, 29 декабря, на понедельник, 30 апреля, понедельник, 11 июня и понедельник, 31 декабря.
В результате изменений жители России будут отдыхать следующим образом:
с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
с 23 по 25 февраля;
с 8 по 11 марта;
с 29 апреля по 2 мая;
9 мая;
с 10 по 12 июня;
с 3 по 5 ноября.
Внести предложения по графику можно до 3 июля текущего года, однако вероятнее всего, что россияне будут отдыхать именно так.
Согласно ему, выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на пятницу, 9 марта и среду, 2 мая, соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы, 9 июня и субботы, 29 декабря, на понедельник, 30 апреля, понедельник, 11 июня и понедельник, 31 декабря.
В результате изменений жители России будут отдыхать следующим образом:
с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
с 23 по 25 февраля;
с 8 по 11 марта;
с 29 апреля по 2 мая;
9 мая;
с 10 по 12 июня;
с 3 по 5 ноября.
Внести предложения по графику можно до 3 июля текущего года, однако вероятнее всего, что россияне будут отдыхать именно так.
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