В 2016 году на дорогах региона стало меньше аварий
Об этом сегодня рассказал начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области Игорь Антонов.
По его словам, за минувший год на дорогах региона произошло 3821 ДТП, в которых погибло 428 человек и 5124 получили травмы. По сравнению с предыдущим годом основные показатели аварийности сократились: по количеству ДТП на 1,6%, по числу погибших и раненых на 0,5% и 2,1% соответственно.
Но статистика неравномерна. По словам Игоря Антонова, рост всех трех показателей аварийности отмечается на территориях Чапаевска, а также Волжского, Красноармейского, Челно-Вершинского, Елховского и Шигонского районов области.
Антонов отметил, что в минувшем году число ДТП, произошедших вине молодых водителей, сократилось почти на 15%. Как и аварийность по вине водителей автобусов (6,5%).
По его словам, за минувший год на дорогах региона произошло 3821 ДТП, в которых погибло 428 человек и 5124 получили травмы. По сравнению с предыдущим годом основные показатели аварийности сократились: по количеству ДТП на 1,6%, по числу погибших и раненых на 0,5% и 2,1% соответственно.
Но статистика неравномерна. По словам Игоря Антонова, рост всех трех показателей аварийности отмечается на территориях Чапаевска, а также Волжского, Красноармейского, Челно-Вершинского, Елховского и Шигонского районов области.
Антонов отметил, что в минувшем году число ДТП, произошедших вине молодых водителей, сократилось почти на 15%. Как и аварийность по вине водителей автобусов (6,5%).
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