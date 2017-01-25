В 2016 году на дорогах региона стало меньше аварий

По его словам, за минувший год на дорогах региона произошло 3821 ДТП, в которых погибло 428 человек и 5124 получили травмы. По сравнению с предыдущим годом основные показатели аварийности сократились: по количеству ДТП на 1,6%, по числу погибших и раненых на 0,5% и 2,1% соответственно.Но статистика неравномерна. По словам Игоря Антонова, рост всех трех показателей аварийности отмечается на территориях Чапаевска, а также Волжского, Красноармейского, Челно-Вершинского, Елховского и Шигонского районов области.Антонов отметил, что в минувшем году число ДТП, произошедших вине молодых водителей, сократилось почти на 15%. Как и аварийность по вине водителей автобусов (6,5%).