25 января 2017 года,
21:45
$ 59.22    63.62   Нефть 55.18 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В 2016 году на дорогах региона стало меньше аварий

Об этом сегодня рассказал начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области Игорь Антонов.

По его словам, за минувший год на дорогах региона произошло 3821 ДТП, в которых погибло 428 человек и 5124 получили травмы. По сравнению с предыдущим годом основные показатели аварийности сократились: по количеству ДТП на 1,6%, по числу погибших и раненых на 0,5% и 2,1% соответственно.

Но статистика неравномерна. По словам Игоря Антонова, рост всех трех показателей аварийности отмечается на территориях Чапаевска, а также Волжского, Красноармейского, Челно-Вершинского, Елховского и Шигонского районов области.

Антонов отметил, что в минувшем году число ДТП, произошедших вине молодых водителей, сократилось почти на 15%. Как и аварийность по вине водителей автобусов (6,5%).
Дата: 25 января 2017 , 18:51
100
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
25 января 2017
95
В 2016 году пьяных за рулем стало больше
В 2016 году на дорогах региона стало меньше аварий
25 января 2017
100
В 2016 году на дорогах региона стало меньше аварий
no photo
25 января 2017
100
В январе самарские судебные приставы выдворили 31 мигранта
В самарском музее расскажут, как искусство захватывало пространство в ХХ веке
25 января 2017
108
В самарском музее расскажут, как искусство захватывало пространство в ХХ веке
В Самаре откроется выставка фотопортретов людей необычного рода занятий
25 января 2017
113
В Самаре откроется выставка фотопортретов людей необычного рода занятий
no photo
25 января 2017
121
В Самарской области больше 80% женщин-пенсионерок одиноки
Около ста студентов сегодня участвуют в соревнованиях на «Кубок совета ректоров»
25 января 2017
122
Около ста студентов сегодня участвуют в соревнованиях на «Кубок совета ректоров»
Самарские студенты отмечают Татьянин день
25 января 2017
156
Самарские студенты отмечают Татьянин день
Студенты предлагают построить тротуар от остановки «Постников овраг» до корпусов Самарского университета
25 января 2017
423
Студенты предлагают построить тротуар от остановки «Постников овраг» до корпусов Самарского университета
Лента новостей
25 января 2017 , 19:00
95
В 2016 году пьяных за рулем стало больше
  Это итоги минувшего года, о которых сегодня рассказал начальник Управления...
25 января 2017 , 18:51
100
В 2016 году на дорогах региона стало меньше аварий
 Об этом сегодня рассказал начальник Управления государственной инспекции безопасности...
25 января 2017 , 18:48
100
В январе самарские судебные приставы выдворили 31 мигранта
 Работники самарского регионального Управления Федеральной службы судебных приставов...
25 января 2017 , 18:38
127
ТОП самых опасных дорог региона-2016
  Самая аварийная в Самарской области – трасса М-5 «Урал». Именно здесь в...
25 января 2017 , 18:05
108
В самарском музее расскажут, как искусство захватывало пространство в ХХ веке
28 января в Самарском художественном музее (ул. Куйбышева, 92) пройдет первая лекция из серии...
25 января 2017 , 17:46
113
В Самаре откроется выставка фотопортретов людей необычного рода занятий
С 3 февраля в галерее «Виктория» (ул. Некрасовская, 2) можно будет увидеть работы...
25 января 2017 , 17:36
121
В Самарской области больше 80% женщин-пенсионерок одиноки
Об этом сообщается в докладе Самарастата, опубликованном по результатам микропереписи населения...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
4587
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3506
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
23 января 2017
3333
2
В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме
  Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
12 января 2017
2842
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
  Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1018
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
766
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
881
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
В Самаре устранено повреждение теплотрассы, из-за которого Peugeot 4007 оказался в яме с кипятком
27 декабря 2016
295
В Самаре устранено повреждение теплотрассы, из-за которого Peugeot 4007 оказался в яме с кипятком
Как ранее писал sgpress.ru, инцидент произошел 26 декабря на улице Красноармейской в районе...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.