Устранить Клауса. Управляющим компаниям приходится закрашивать граффити на высоте
В Самарском районе много домов разной этажности, построенных вплотную друг к другу. Открытые части фасадов, образующиеся из- за перепада высоты, так и манят к себе свободных «художников».
Вооружившись баллончиками с красками, они забираются на крыши и пишут большими буквами какие-то слова, значение которых известно им одним. Клаус, Жбан, Свекл, Гвозд - говорят, это псевдонимы авторов. Иногда набрызгивают нецензурные слова, а бывает, и рекламу наркотиков.
Яркие корявые граффити видно издалека, и такое «творчество» никак не становится украшением исторического центра. Организациям, ответственным за содержание зданий, приходится регулярно закрашивать эти «наскальные рисунки». Но граффити появляются снова и снова.
Как пояснил начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Самарского района Николай Блинков, избавляться от надписей на жилых домах - задача управляющих компаний. Они выполняют работы за счет средств текущего ремонта, то есть фактически на деньги жителей. За фасады зданий, не находящихся в ведении управляющих компаний, отвечают собственники, и районные власти обязывают их устранять граффити самостоятельно.
Недавно сотрудники муниципального предприятия «Жилсервис» закрашивали «Клауса» на доме на ул. Фрунзе, 127. Еще раз пришлось пройтись валиками и по фасаду на ул. Самарской, 75, где слова проявились через уже нанесенный слой краски. Специально для этой работы «Жилсервису» пришлось арендовать автовышку.
- Мы нанимаем технику, несем существенные расходы, - рассказал заместитель главного инженера «Жилсервиса» Илья Толдин. - Чтобы сократить траты, объединяем работы в комплекс, одновременно устраняем граффити, ремонтируем кровли и водосточные системы.
В этом месяце управляющая компания закрасила художества на верхней части фасадов на ул. Ленинградской, Самарской, Чапаевской, Фрунзе. Однако в «Жилсервисе» признаются, что не успевают за хулиганами. Казалось бы, чего проще - перекрыть все входы на чердаки. Однако и это не спасает: жаждущие увековечить свои имена срывают навесные замки, и все начинается заново. Творят они исключительно ночью, когда никто не может их остановить, поймать за руку, чтобы наказать за порчу имущества.
Вооружившись баллончиками с красками, они забираются на крыши и пишут большими буквами какие-то слова, значение которых известно им одним. Клаус, Жбан, Свекл, Гвозд - говорят, это псевдонимы авторов. Иногда набрызгивают нецензурные слова, а бывает, и рекламу наркотиков.
Яркие корявые граффити видно издалека, и такое «творчество» никак не становится украшением исторического центра. Организациям, ответственным за содержание зданий, приходится регулярно закрашивать эти «наскальные рисунки». Но граффити появляются снова и снова.
Как пояснил начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Самарского района Николай Блинков, избавляться от надписей на жилых домах - задача управляющих компаний. Они выполняют работы за счет средств текущего ремонта, то есть фактически на деньги жителей. За фасады зданий, не находящихся в ведении управляющих компаний, отвечают собственники, и районные власти обязывают их устранять граффити самостоятельно.
Недавно сотрудники муниципального предприятия «Жилсервис» закрашивали «Клауса» на доме на ул. Фрунзе, 127. Еще раз пришлось пройтись валиками и по фасаду на ул. Самарской, 75, где слова проявились через уже нанесенный слой краски. Специально для этой работы «Жилсервису» пришлось арендовать автовышку.
- Мы нанимаем технику, несем существенные расходы, - рассказал заместитель главного инженера «Жилсервиса» Илья Толдин. - Чтобы сократить траты, объединяем работы в комплекс, одновременно устраняем граффити, ремонтируем кровли и водосточные системы.
В этом месяце управляющая компания закрасила художества на верхней части фасадов на ул. Ленинградской, Самарской, Чапаевской, Фрунзе. Однако в «Жилсервисе» признаются, что не успевают за хулиганами. Казалось бы, чего проще - перекрыть все входы на чердаки. Однако и это не спасает: жаждущие увековечить свои имена срывают навесные замки, и все начинается заново. Творят они исключительно ночью, когда никто не может их остановить, поймать за руку, чтобы наказать за порчу имущества.
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