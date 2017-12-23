Улицу Дальнюю сдадут в эксплуатацию в апреле следующего года

Как рассказал глава региона Дмитрий Азаров, решение завершить строительство улицы Дальней в апреле 2018 года было принято в связи со смещением сроков по строительству самарского стадиона.- Было бы неразумно уже сейчас доделать дорогу, уложить верхний слой асфальта, чтобы потом там ездила тяжелая техника. Эта улица будет готова к тестовым матчам, - сказал Дмитрий Азаров.