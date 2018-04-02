У музея Алабина отремонтируют парковку

По информации департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, планируется благоустроить территорию, прилегающую к музею, и парковочную площадку.Также в планах озеленение сквера в границах улиц Рабочей, Ленинской, Красноармейской и Садовой, ремонт уличного освещения, замена бордюров, укладка нового асфальта.