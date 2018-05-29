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Турнир по американскому футболу, гребля на байдарках и метание ножей. Как пройдет в Самаре летний спортивный сезон

Какие спортивные соревнования пройдут в столице губернии в ближайшие три месяца, где будут организованы бесплатные занятия физкультурой - эти вопросы обсуждали вчера на рабочем совещании при главе Самары Елене Лапушкиной.

По словам руководителя департамента физической культуры и спорта Виктора Анисатова, спортивные события первой половины лета в основном так или иначе будут связаны с Чемпионатом мира по футболу. Открывает сезон акция «Ни дня без футбола», она стартует в школах Самары 1 июня. Детям расскажут об истории игры, о ее правилах и традициях. Школьники смогут попробовать свои силы в конкурсах и эстафетах, а также пообщаться с известными спортсменами - ветеранами ФК «Крылья Советов».

Также во время проведения футбольного первенства множество спортивных мероприятий пройдет на самарской набережной. Они рассчитаны не только на самарцев, но и на гостей Чемпионата, которые приедут в наш город поддержать любимые команды. В планах - акции «Забей гол, фанат», «Спорт во всем», «Лето в боксерских перчатках», занятия по парковому волейболу, спортивной аэробике, акробатическому рок-н-роллу, скандинавской ходьбе и стритболу.

Не обойдется этим летом и без традиционных соревнований, которые проходят в Самаре из года в год. В конце июля на Волге состоится одно из самых зрелищных событий - парусная регата памяти Владимира Высоцкого.

Школьников ждет свой собственный «чемпионат в миниатюре» - турнир «Лето с футбольным мячом». Кроме того, на протяжении каникул с мальчишками и девчонками будут заниматься тренеры по месту жительства.

В конце лета в столице губернии пройдет легкоатлетический марафон на кубок главы города. Напомним, что в прошлом году его участниками стали спортсмены из 90 городов России. Более двух тысяч человек преодолевали дистанции длиной 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,1 км. В этом году проверить свои силы и побороться за призовые места все желающие смогут 19 августа.

Завершит летний спортивный сезон Фестиваль пляжных видов спорта среди команд Ассоциации городов Поволжья, который пройдет с 24 по 26 августа. В его программу включены соревнования по пляжному футболу и пляжному волейболу.

Заместитель главы города - руководитель аппарата администрации Самары Владимир Терентьев поинтересовался, планируются ли в этом году бесплатные занятия физкультурой в парках и скверах. Как отметил Анисатов, такая практика есть: в частности, на набережной фитнес - клубы организуют тренировки для горожан. Подобные акции проходят и в других местах. К примеру, в парке Победы студенты проводят зарядку, которая стала весьма популярной у местных жителей. Позаниматься на свежем воздухе регулярно приходят около 150 самарцев.

Глава города подчеркнула, что именно развитию физкультуры необходимо уделить особое внимание. Пока погода позволяет, в зеленых зонах должны быть организованы занятия по йоге, фитнесу, скандинавской ходьбе и общефизической подготовке. Естественно, бесплатные, чтобы все желающие могли принять в них участие.

- Практика в этом вопросе у нас есть, потребность в занятиях физкультурой на открытом воздух сейчас очень высокая. Поэтому необходимо большое внимание уделить направлению массового спорта. При этом занятия не должны быть сосредоточены только на набережной и в центральной части Самары, их необходимо про- водить во всех районах, - отметила Елена Лапушкина.

Справка «СГ»
С июня по август в Самаре пройдет более 40 соревнований по 17 видам спорта. Профессионалы и любители смогут принять участие в турнирах по американскому футболу, велоспорту, пляжному волейболу, гольфу, гребле на байдарках и каноэ, легкой атлетике, парусному спорту, плаванию, радиоспорту, спортивному ориентированию и туризму, метанию ножа, пляжному теннису, футболу и другим видам спорта. С 18 по 22 июля на 2-й очереди набережной состоятся открытые соревнования по пляжным видам спорта. Более тысячи игроков со всей страны будут состязаться в пляжном волейболе, футболе, теннисе и регби. Кроме того, в этом году в Самаре традиционно пройдет этап первенства России по пляжному футболу. Борьба за звание чемпиона развернется с 1 по 5 августа на пляже между Полевым и Первомайским спуском.
Дата: 29 мая 2018 , 14:17
138
Автор текста: Анна Щербакова
Автор фото: Екатерина Елизарова (из архива)
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