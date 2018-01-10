Троллейбусы на Московском шоссе в районе кольца с проспектом Кирова запустят до конца этой недели
Об этом сообщили в областном министерстве транспорта.
В настоящее время в районе развязки на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова уже почти смонтирована контактная сеть. Планируется, что троллейбусы начнут ходить по вышеназванному участку до конца этой недели.
Напомним, причиной отмены движения троллейбусов стало строительство тоннеля на проспекте Кирова/Московском шоссе, которое завершилось в конце прошлого года.
В настоящее время в районе развязки на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова уже почти смонтирована контактная сеть. Планируется, что троллейбусы начнут ходить по вышеназванному участку до конца этой недели.
Напомним, причиной отмены движения троллейбусов стало строительство тоннеля на проспекте Кирова/Московском шоссе, которое завершилось в конце прошлого года.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
10 января 2018
33
10 января 2018
148
10 января 2018
168
10 января 2018
183
10 января 2018
637
10 января 2018 , 20:10
33
9 января в Самарской областной универсальной научной библиотеке стартовал Областной конкурс...
10 января 2018 , 16:40
148
Авария произошла 9 мая прошлого года в Самарской области на кольце у Красного Яра.
10 января 2018 , 16:29
223
Об этом сообщили в областном министерстве транспорта.
10 января 2018 , 16:20
168
Кировский районный суд Самары приговорил его к 4 годам лишения свободы условно и оштрафовал на...
10 января 2018 , 14:27
215
Компания «Слияние» являлась субподрядчиком по строительству жилья для персонала...
10 января 2018 , 13:27
183
В конкурсе на право получения грантов президента Российской Федерации для государственной...
10 января 2018 , 13:20
185
Сейчас здание огородили забором.
10 января 2018 , 12:49
637
Пары, впервые ставшие родителями в 2018 году, будут получать материальную помощь в течение 1,5...
10 января 2018 , 12:39
291
В связи с вступлением в должность главы города Елены Лапушкиной заместители мэра на сегодня...
10 января 2018 , 12:01
239
Мужской турнир рапиристов, в котором участвовали 167 спортсменов, завершился накануне в Удине...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
30 декабря 2017
3777
3
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
8 января 2018
2703
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
26 декабря 2017
2682
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
4 января 2018
2359
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
6 января 2018
2355
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
8 января 2018
2703
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2355
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2359
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
25 декабря 2017
968
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
25 декабря 2017
729
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.