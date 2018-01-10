Троллейбусы на Московском шоссе в районе кольца с проспектом Кирова запустят до конца этой недели

В настоящее время в районе развязки на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова уже почти смонтирована контактная сеть. Планируется, что троллейбусы начнут ходить по вышеназванному участку до конца этой недели.Напомним, причиной отмены движения троллейбусов стало строительство тоннеля на проспекте Кирова/Московском шоссе, которое завершилось в конце прошлого года.