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Трамвайные пути на Хлебной площади сохранят

Для этого скорректируют проект строительства Фрунзенского моста.

В четверг, 14 июня, врио министра транспорта Иван Пивкин уточнил, что уже есть подтверждение того, что в следующем году из федерального бюджета на строительство моста направят 4,165 млрд рублей. В нынешнем же году на мост выделили 3,414 млрд рублей. Из них, по словам Ивана Пивкина, освоено 29% от всей суммы (1 млрд рублей).

Известно, что Фрунзенский мост может быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Добавим, что для того, чтобы сохранить трамвайные пути на Хлебной площади, скорректируют проект строительства объекта.
Дата: 14 июня 2018 , 15:31
173
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Елизарова из архива "Самарской газеты"
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