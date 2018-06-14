Трамвайные пути на Хлебной площади сохранят

В четверг, 14 июня, врио министра транспорта Иван Пивкин уточнил, что уже есть подтверждение того, что в следующем году из федерального бюджета на строительство моста направят 4,165 млрд рублей. В нынешнем же году на мост выделили 3,414 млрд рублей. Из них, по словам Ивана Пивкина, освоено 29% от всей суммы (1 млрд рублей).Известно, что Фрунзенский мост может быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Добавим, что для того, чтобы сохранить трамвайные пути на Хлебной площади, скорректируют проект строительства объекта.