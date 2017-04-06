Тотальный диктант в Самарском университете напишут 750 человек
Как ранее писал sgpress.ru, он пройдет 8 апреля в 15:00 по самарскому времени и продлится около часа.
По словам руководителя проекта Ольги Ребковец, в 2017 году тотальный диктант пройдет более чем в 800 населенных пунктах России и 68 странах мира. А текст, подготовленный современным российским писателем Леонидом Юзефовичем (кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов), напишут более 200 тысяч человек.
Помимо Самарского университета все желающие смогут проверить свою грамотность в Самарском государственном социально-педагогическом университете, Самарской областной универсальной научной библиотеке и Самарской областной юношеской библиотеке.
По словам руководителя проекта Ольги Ребковец, в 2017 году тотальный диктант пройдет более чем в 800 населенных пунктах России и 68 странах мира. А текст, подготовленный современным российским писателем Леонидом Юзефовичем (кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов), напишут более 200 тысяч человек.
Помимо Самарского университета все желающие смогут проверить свою грамотность в Самарском государственном социально-педагогическом университете, Самарской областной универсальной научной библиотеке и Самарской областной юношеской библиотеке.
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