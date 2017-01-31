Тольятти готовится к встрече мастеров ледового спидвея

В финальных заездах мирового Гран-при по ледовому спидвею - Ice Speedway Gladiators Astana Expo 2017 - примут участие 16 сильнейших гонщиков планеты. Среди них спортсмены из Австрии, Германии, Чехии, Швеции и России.Россию на всех этапах личного чемпионата мира - 2017 будут представлять пять гонщиков: Даниил Иванов и Игорь Кононов (оба - Тольятти), Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский), Дмитрий Колтаков (Ярославль), Динар Валеев (Уфа). Еще трое будут участвовать в качестве запасных - Никита Толокнов, Михаил Литвинов, Иван Большаков (все из Тольятти). Толокнов уже включен в сетку соревнований только первого этапа.Тольятти в пятый раз принимет столь престижный международный турнир. Впервые он состоялся на берегах Волги в 2010 году.