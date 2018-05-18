Территорию у трамвайного кольца на Хлебной площади планируют отремонтировать в этом году
По сообщению департамента городского хозяйства и экологии, вероятнее всего, работы будут сделаны после ЧМ-2018.
Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на пересечении улиц Крупской и Степана Разина, будет приведена в порядок по программе «Комфортная городская среда». В настоящее время проведены торги и заключен контракт с фирмой-подрядчиком. Вероятнее всего, работы начнут уже после Чемпионата мира по футболу.
Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на пересечении улиц Крупской и Степана Разина, будет приведена в порядок по программе «Комфортная городская среда». В настоящее время проведены торги и заключен контракт с фирмой-подрядчиком. Вероятнее всего, работы начнут уже после Чемпионата мира по футболу.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
18 мая 2018
150
18 мая 2018
137
18 мая 2018
228
18 мая 2018
321
18 мая 2018 , 19:24
76
В пятницу, 18 мая, глава Самары Елена Лапушкина встретилась с членами Совета ветеранов...
18 мая 2018 , 17:16
150
Самые заметные новости недели с 14 по 18 мая, по версии sgpress.ru .
18 мая 2018 , 16:58
137
В мэрии обсудили первые проектные решения.
18 мая 2018 , 15:30
196
Игра состоится в Москве 13 июня.
18 мая 2018 , 15:07
158
По сообщению департамента городского хозяйства и экологии, вероятнее всего, работы будут...
18 мая 2018 , 14:15
257
Впереди два солнечных и тёплых выходных дня, а это значит, что настала пора строить планы на...
18 мая 2018 , 14:08
154
На базе кошачьего отделения приюта для животных «Надежда» - котейни...
18 мая 2018 , 13:21
246
Инцидент произошел в четверг, 17 мая, в 16:20 около дома № 5 по улице Репина в Жигулевске.
18 мая 2018 , 12:42
228
19-28 октября в самарском академическом театре оперы и балета пройдет XVIII фестиваль...
18 мая 2018 , 12:16
201
Инцидент произошел в ночь со среды на четверг, 17 мая, в Самарском районе.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
6425
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
2 мая 2018
4267
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
8 мая 2018
3317
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
3039
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
16 мая 2018
2950
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
2 мая 2018
4267
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2066
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2173
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1605
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1563
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...