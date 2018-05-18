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Территорию у трамвайного кольца на Хлебной площади планируют отремонтировать в этом году

По сообщению департамента городского хозяйства и экологии, вероятнее всего, работы будут сделаны после ЧМ-2018.

Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на пересечении улиц Крупской и Степана Разина, будет приведена в порядок по программе «Комфортная городская среда». В настоящее время проведены торги и заключен контракт с фирмой-подрядчиком. Вероятнее всего, работы начнут уже после Чемпионата мира по футболу.
 
Дата: 18 мая 2018 , 15:07
158
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Елизарова из архива "Самарской газеты"
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