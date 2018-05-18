Территорию у трамвайного кольца на Хлебной площади планируют отремонтировать в этом году

Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на пересечении улиц Крупской и Степана Разина, будет приведена в порядок по программе «Комфортная городская среда». В настоящее время проведены торги и заключен контракт с фирмой-подрядчиком. Вероятнее всего, работы начнут уже после Чемпионата мира по футболу.