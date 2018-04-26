Территорию бывшего стадиона «Буревестник» в Самаре застраивать не будут

Бывший стадион «Буревестник» принадлежит ООО «Правовое обеспечение». Представители компании обратились в городскую администрацию с просьбой рассмотреть вариант застройки этой территории.Согласно проекту, на «Буревестника» планировалось возвести 25-этажные жилые дома. В качестве социального обеспечения предлагалось использовать территорию расположенного рядом троллейбусного депо, где хотели построить детский сад и обустроить сквер. Однако генеральным планом города данная территория не предусматривает строительства здесь многоквартирных жилых домов. Территория «Буревестника», согласно зонированию, должна быть использована под спортивные и развлекательные объекты. Правообладатель участка не раз обращался в комиссию по землепользованию и застройке с просьбой изменить зонирование этой территории, и каждый раз получал отказ.Члены градостроительного совета единогласно проголосовали против застройки данной территории предложенным образом, подчеркнув, что это проектное решение содержит отклонения от всех возможных градостроительных и юридических норм. Большинство архитекторов сошлись во мнении, что эту площадку необходимо использовать под спортивные или социальные учреждения.