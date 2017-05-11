Театр-студия «Грань» примет участие в фестивале театров малых городов России

Первоначально он проводился в Москве. Художественный руководитель форума - народный артист РФ Евгений Миронов.Всего на фестивале соберутся 15 творческих коллективов из Красноярского, Пермского, Краснодарского края, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, республик Удмуртия и Татарстан.Компетентному жюри, состоящему из ведущих театральных деятелей и критиков России, предстоит определить спектакль-победитель, который по традиции будет представлять фестиваль в Москве, на сцене Театра Наций. Возглавит жюри народный артист России Авангард Леонтьев.«Грань» уже не первый год становится участником фестиваля. В прошлом году, в городе Вольске на XIII фестивале театров малых городов России театр представил спектакль «Корабль дураков» и стал обладателем Гран-при в номинации «Лучший спектакль малой формы».