Театр начинающих актеров покажет Коляду и Лермонтова

В начале марта, 3, 4 и 5, в «Учебном театре» покажут музыкальную сказку с грузинской приправой «Похождения храброго Кикилы» по произведению Бориса Гамрекели и Георгия Нахуцришвили в постановке Юрия Долгих и Александра Мальцева.4 и 5 марта зрители смогут увидеть фантасмагорию «Марьино поле» по пьесе современного драматурга Олега Богаева в исполнении курса заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Михаила Карпушкина.10, 11 и 12 марта покажут спектакль «Играем в Бабу Шанель» по пьесе Николая Коляды. 17, 18 и 19 марта повторно можно будет посмотреть постановку «Здесь живут люди». А 24, 25 и 26 марта - «Похождения храброго Кикилы».31 марта зрителей ожидают пластические мистерии «Демон» по мотивам поэмы Михаила Лермонтова. Спектакль со студентами курса Ирины Сидоренко поставил Константин Ежков.Начало спектаклей в 18:00.