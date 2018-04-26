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Свыше 25 тысяч самарцев вышли сегодня на уборку города

В среду, 25 апреля, в городе состоялся средник, в котором приняли участие сотрудники городских предприятий, ресурсных организаций и управляющих компаний, муниципальные служащие, сотрудники учреждений здравоохранения и образования, а также жители города вышли на уборку дворов.

Более 500 единиц спецтехники помогало наводить порядок. Кроме того, в парке Гагарина была организована массовая уборка силами ресурсных организаций. Сотрудники ЗАО «ПТС» и ООО «СКС» совместными усилиями наводили порядок на территории места отдыха.

Возле ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе убирались около 200 студентов средне-специальных и высших учебных заведений.

Следующий общегородской субботник, завершающий месячник по благоустройству, пройдет в Самаре в субботу, 28 апреля. В нем могут принять участие все желающие, адреса пункты выдачи инвентаря можно найти на официальном сайте администрации Самары www.samadm.ru. Также можно обратиться к управляющим микрорайонами, в управляющие компании или в администрации внутригородских районов. 
Дата: 25 апреля 2018 , 20:21
264
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
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