Свыше 25 тысяч самарцев вышли сегодня на уборку города
В среду, 25 апреля, в городе состоялся средник, в котором приняли участие сотрудники городских предприятий, ресурсных организаций и управляющих компаний, муниципальные служащие, сотрудники учреждений здравоохранения и образования, а также жители города вышли на уборку дворов.
Более 500 единиц спецтехники помогало наводить порядок. Кроме того, в парке Гагарина была организована массовая уборка силами ресурсных организаций. Сотрудники ЗАО «ПТС» и ООО «СКС» совместными усилиями наводили порядок на территории места отдыха.
Возле ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе убирались около 200 студентов средне-специальных и высших учебных заведений.
Следующий общегородской субботник, завершающий месячник по благоустройству, пройдет в Самаре в субботу, 28 апреля. В нем могут принять участие все желающие, адреса пункты выдачи инвентаря можно найти на официальном сайте администрации Самары www.samadm.ru. Также можно обратиться к управляющим микрорайонами, в управляющие компании или в администрации внутригородских районов.
Более 500 единиц спецтехники помогало наводить порядок. Кроме того, в парке Гагарина была организована массовая уборка силами ресурсных организаций. Сотрудники ЗАО «ПТС» и ООО «СКС» совместными усилиями наводили порядок на территории места отдыха.
Возле ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе убирались около 200 студентов средне-специальных и высших учебных заведений.
Следующий общегородской субботник, завершающий месячник по благоустройству, пройдет в Самаре в субботу, 28 апреля. В нем могут принять участие все желающие, адреса пункты выдачи инвентаря можно найти на официальном сайте администрации Самары www.samadm.ru. Также можно обратиться к управляющим микрорайонами, в управляющие компании или в администрации внутригородских районов.
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