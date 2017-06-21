Стартовал прием заявлений в первые классы школы в Южном городе

Как сообщает пресс-служба областного минобра, заявления будут приниматься от родителей (законных представителей), чьи дети зарегистрированы на территории поселка Придорожный микрорайона Южный город.Подать заявление можно самостоятельно на региональном портале государственных услуг https://pgu.samregion.ru/ (родители должны быть зарегистрированы на региональном портале государственных услуг посредством своего СНИЛС, т.е. иметь возможность авторизоваться в ЕСИА); лично в школе, после чего заявитель должен в течение трех рабочих дней, не считая дату подачи заявления, принести пакет документов в школу.Решение о приеме или отказе в приеме на обучение принимается администрацией школы в течение семи рабочих дней после предоставления заявителем полного пакета документов в школу.Вся подробная информация о процедуре приема в школу и необходимом пакете документов размещена на официальном сайте школы http://www.школаюг.рф.