Стал известен список праздничных дней на 2018 год
Минтруд России подготовил проект постановления федерального правительства, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Согласно ему, жителей нашей страны ждут новогодние каникулы с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, а также трех-, четырех - и однодневные периоды отдыха в феврале, марте, мае, июне и ноябре.
В 2018 году несколько праздничных дней совпадают с выходными, в связи с чем предлагается перенести их следующим образом: выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на пятницу 9 марта и среду 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря.
В результате периоды отдыха будут распределены таким образом:
с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
с 23 по 25 февраля;
с 8 по 11 марта;
с 29 апреля по 2 мая;
9 мая;
с 10 по 12 июня;
с 3 по 5 ноября.
Согласно ему, жителей нашей страны ждут новогодние каникулы с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, а также трех-, четырех - и однодневные периоды отдыха в феврале, марте, мае, июне и ноябре.
В 2018 году несколько праздничных дней совпадают с выходными, в связи с чем предлагается перенести их следующим образом: выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на пятницу 9 марта и среду 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря.
В результате периоды отдыха будут распределены таким образом:
с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
с 23 по 25 февраля;
с 8 по 11 марта;
с 29 апреля по 2 мая;
9 мая;
с 10 по 12 июня;
с 3 по 5 ноября.
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