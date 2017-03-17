Стал известен список праздничных дней на 2018 год

Согласно ему, жителей нашей страны ждут новогодние каникулы с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, а также трех-, четырех - и однодневные периоды отдыха в феврале, марте, мае, июне и ноябре.В 2018 году несколько праздничных дней совпадают с выходными, в связи с чем предлагается перенести их следующим образом: выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на пятницу 9 марта и среду 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря.В результате периоды отдыха будут распределены таким образом:с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;с 23 по 25 февраля;с 8 по 11 марта;с 29 апреля по 2 мая;9 мая;с 10 по 12 июня;с 3 по 5 ноября.