Спешившие на электричку до Самары девушки попали под ремонтный поезд

По уточненной в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ информации, две девушки 17-ти и 18-ти лет перебегали через рельсы, чтобы успеть на электричку до Самары, в результате чего попали под ремонтный поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Обе девушки от полученных травм погибли на месте.В ходе проверки было установлено, что станция Новоотрадная и ремонтный поезд не оборудованы видеокамерами. В настоящее время следователями готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности при движении поездов и о целесообразности оснащения всех подвижных составов видеорегистраторами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.