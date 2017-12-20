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Собеседования с кандидатами на пост мэра Самары будут идти два дня

В среду, 20 декабря, в Самарской городской думе стартовала работа конкурсной комиссии по выбору главы Самары. В ее состав вошли 20 человек, в числе которых - представители общественных организаций, почетные граждане города и области.

По сообщению пресс-службы правительства области, членами комиссии было решено провести собеседование с кандидатами в среду, 20 декабря, и в четверг, 21 декабря. Их заслушают в хронологическом порядке.

По итогам собеседований может определиться не менее двух кандидатов на пост главы Самары. Затем будет собран Совет городской думы, на котором депутаты решат, кто станет мэром города из рекомендованных комиссией кандидатов.

Добавим, что не все кандидаты представили списки о доходах и расходах супругов, у двоих нет высшего образования. Голосованием членов комиссии было принято решение допустить всех участников к собеседованию.

Напомним, что всего на конкурс по выбору мэра подали заявки 46 человек:

временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко,

заместитель главы Самары и руководитель аппарата мэрии Владимир Терентьев,

глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина,

генеральный директор ООО «Альянс» Евгений Ковалев,

заместитель директора департамента правового обеспечения и контроля министерства РФ по развитию Дальнего Востока (Москва) Дмитрий Яковенко,

профессор кафедры АНО ВО Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка» Наталья Боброва,

инженер – химик лаборатории ООО «Самарский инженерно-технический центр» Иван Синьков,

безработный Владимир Кулагин,

генеральный директор ООО ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов,

научный сотрудник ГБУК «Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области» Алексей Барковский,

коммерческий директор ООО «Северная крепость» Александр Мальцев,

директор ООО «ТК Меридиан» Олег Потапов,

испытатель деталей и приборов АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» Алексей Котков,

советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов,

индивидуальный предприниматель Николай Жауров,

инженер-конструктор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Чиндин,

профессор Самарского университета Всеволод Колпаков,

директор ООО «Аврора» Вадим Букатин,

логист-водитель Николай Мельник,

пенсионерка Елена Черезова,

сотрудник предприятия «Центр технической инвентаризации» Константин Гусев,

руководитель отдела развития бизнеса в регионах ООО «Профессиональная система продаж» Вадим Киреев,

безработный ветеран МВД Виталий Копылов,

слесарь-сборщик ракетных двигателей ПАО «Кузнецов» Валентин Сульянов,

заместитель директора ООО «Институт технологии и развития» Екатерина Бородай,

профессор Самарской государственной областной академии Наяновой и депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев,

безработный Сергей Власов,

генеральный директор ООО «Зеленый мир» Алексей Макеев,

менеджер ООО «Элвис-АКом» Константин Горлов,

финансовый директор АО «Торговый Дом «СамараСнабПодшипник» Людмила Голованова,

замдиректора ООО «Буги Про» Алексей Ягунов,

начальник отделения Куйбышевского регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности структурного подразделения АО «Федеральная пассажирская компания» Владимир Григорьев,

директор строительной компании «ЭнергоСервисСтрой» Валерий Самарцев,

директор ООО «Ксалекс» Александр Ключников,

безработный Михаил Джабаров,

генеральный директор ООО «Авангард» Сергей Ларионов,

безработный Максим Белов,

безработный Павел Некрасов,

военный пенсионер Сергей Советкин,

управляющий ТСЖ «Жемчужный 1» Юлия Карасева,

безработный Сергей Федотов,

председатель комитета Самарского регионального профсоюза предпринимателей Владимир Симбиркин,

безработный Александр Проскурин,

технический директор ООО «НПО ТЕХНОЛОГИЯ» Дамир Валеев,

безработный общественный деятель Сергей Корчевой.
Дата: 20 декабря 2017 , 11:14
163
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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