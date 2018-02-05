Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва газового баллона в Самаре

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС России, взрыв газового баллона повредил часть стены в квартире. По предварительным данным несущие конструкции жилого дома не повреждены. На место происшествия выезжали 89 человек, 56 из них сотрудники МЧС. Из дома эвакуировали 70 жильцов.Как говорится в сообщении СУ СКР по Самарской области, в результате взрыва газового баллона ожоги третьей степени получили двое рабочих. Они были доставлены в больницу. Третий пострадавший от госпитализации отказался. По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку.На месте происшествия находятся глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков и руководитель управления гражданской защиты администрации Самары Игорь Дахно. Предварительно, причиной взрыва стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир.