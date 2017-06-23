Следователи проведут проверку по факту избиения фельдшера скорой в Самаре

В тот день бригада скорой приехала на вызов на улицу Советской Армии для оказания медпомощи 32-летней женщине. Медики приняли решение о госпитализации пациентки. Находясь в карете скорой помощи, женщина фельдшера рукой по голове.В настоящее время следователи затребовали материалы проверки у полиции.После их поступления в следственный комитет будет проведена доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.