Сходить в гости к самарскому Деду Морозу можно будет с 29 декабря

Как сообщает пресс-служба городской администрации, деревянный срубовой дом будет установлен на участке, прилегающем к улице Чапаевская и скверу памяти Парада 7 ноября 1941 года. Маленькие посетители усадьбы новогоднего волшебника в сопровождении веселых снеговиков пройдут через «волшебный» сосновый лес-лабиринт, побывают на 3-х сказочных станциях («Лесное семейство» - световые фигуры оленей, «Сказочная деревня» - из домиков в миниатюре, «Волшебная избушка» - горка).В самом доме ребят ждет новогодняя программа с участием хозяина – Деда Мороза, его внучки Снегурочки и сказочных персонажей.Кроме того, у дома самарского Деда Мороза будет установлен сценический подиум, на котором будут организованы анимационные, концертные и театрализованные шоу, а в гости к самарскому волшебнику приедут его друзья - финский Йоуллупукки, якутский Чысхаан, а также наши соседи - Деды Морозы – татарский Кыш Бабай, чувашский Хёл Мучи и мордовский Нишке.