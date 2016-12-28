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Сходить в гости к самарскому Деду Морозу можно будет с 29 декабря

Проект «В гостях у Самарского Деда Мороза» впервые начнет работу на площади имени Куйбышева 29 декабря. Гостей сказочный волшебник будет ждать до 8 января. Усадьба самарского Деда Мороза будет открыта с 12:00 до 20:00.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, деревянный срубовой дом будет установлен на участке, прилегающем к улице Чапаевская и скверу памяти Парада 7 ноября 1941 года. Маленькие посетители усадьбы новогоднего волшебника в сопровождении веселых снеговиков пройдут через «волшебный» сосновый лес-лабиринт, побывают на 3-х сказочных станциях («Лесное семейство» - световые фигуры оленей, «Сказочная деревня» - из домиков в миниатюре, «Волшебная избушка» - горка).
В самом доме ребят ждет новогодняя программа с участием хозяина – Деда Мороза, его внучки Снегурочки и сказочных персонажей.

Кроме того, у дома самарского Деда Мороза будет установлен сценический подиум, на котором будут организованы анимационные, концертные и театрализованные шоу, а в гости к самарскому волшебнику приедут его друзья - финский Йоуллупукки, якутский Чысхаан, а также наши соседи - Деды Морозы – татарский Кыш Бабай, чувашский Хёл Мучи и мордовский Нишке.
 
Дата: 27 декабря 2016 , 23:34
132
Автор текста: Анна Турова
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