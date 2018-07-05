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Самое самарское. О девушках нашего города

Ну вот мы и добрались до бесспорного, но от этого не менее скандального пункта нашей туристической привлекательности. Он всем известен и растиражирован
по миру. Звучит он так же, как и сто лет назад, - в Самаре самые красивые девушки!

Никита Михалков не ошибается
В далеком 1995 году жителям новой России очень не хватало понимания, в какой стране они живут. Нужно было решить для себя вопросы преемственности и наследственности. Поверить в себя и свои силы.

Тогда появилась самая первая на российском ТВ социальная реклама. И космонавт Никита Михалков, глядя на землю с орбиты, видит Самару и рассказывает напарнику Владимиру Машкову, что в Самаре - самые красивые девушки.

Новое поколение самых красивых тогда еще не родилось. Но Никита знал, что говорил. Вообще личность его масштаба, такой символ России, как Михалков, случайных слов не скажет. И когда он приезжал много лет спустя на открытие памятника дяде Степе, вспомнил про это и помахал рукой самым красивым девушкам, которые слушали его, высунувшись из окон кулинарного техникума.

Вечная
Никаких объективных доказательств тут быть не может. И почему в Самаре самые красивые девушки, никто не знает. Есть, конечно, очень странные версии, что в Самару, из-за ее невероятной захолустности, еще Екатерина Великая ссылала красавиц, которые ей казались конкурентками. Красиво, но и только.

И уже в XIX веке самарские красавицы кружили головы. Примечательна история с молодым драматургом Островским, которого именно горящие глаза молодых самарских барышень убедили в том, что первая его пьеса хороша и ему стоит продолжать сочинять. Барышни, кстати, и уговорили Островского все-таки прочитать пьесу, которой автор стеснялся. Он наивно полагал, что хорошо поет, и охмурял девушек пением, но самарские девушки не только самые красивые… Островского уломали прочитать «Банкрута», пьесу очень тепло встретили, и он в себя поверил! Самарские девушки наставили его на путь истинный гораздо раньше, чем великий Гоголь, которому ошибочно приписывают большую роль в судьбе Островского.

Неудачливый самоубийца Пешков, писавший фельетоны для нашей газеты, влюбился в корректора нашей газеты. Женился и бежал из Самары, забрав с собой самое ценное - Катю Волжину. Она, правда, родилась на Украине, но для Пешкова и всего мира - это прежде всего самарская девушка.
































Идеал
Так называются роман и фильм Фредерика Бегбедера. В фильме как родина самых красивых девушек в России фигурирует Самара. Правда, снимали французы свою Самару в пригородах Будапешта, потому что в России снимать дорого, но без нашего города романа у Бегбедера бы не вышло.

И надо сказать, что появление Самары в фильме - это личные впечатления от посещения Бегбедером нашего города и его встречи с читателями и читательницами в одном из клубов Самары. Такого собрания прекрасных и умных девушек наш город не видел, наверное, никогда. Даже искушенный француз был поражен. Да, наши девушки не только красивы, но и умны.

Все, кто уехал
Это главное преимущество. В этом отношении Бегбедер попал в точку. Красота без ума - это кукла. Очарование, изящество, шарм, способные свести с ума любого мужчину, - эти средства массового поражения доступны только умным и необычным женщинам.

Красивенькие пустышки есть везде. Но умных и красивых девушек, таких как в Самаре, наверное, не найдешь. Поэтому наши девушки так удачно выходят замуж. Среди знакомых моей молодости большая часть сейчас живет за пределами Самары и России. В Англии, Италии, Франции, США, Колумбии, Германии - и можно еще долго перечислять. Впрочем, тут мы вступаем на скользкую почву.

Секс, ненависть, футбол
Как только начался Чемпионат и в Самаре появились иностранцы в большом количестве, самарским девушкам, так же как и девушкам других городов ЧМ, начали предъявлять претензии - мол, они неразборчивы и слишком любезны с иностранцами.

Боюсь показаться грубым, но пора нашим мужчинам задуматься о том, что происходит. И понять, что, во-первых, женщины так же свободны, как и мужчины, в своем выборе. Вовторых, нашим парням лучше посмотреть на себя и понять, что с ними не так и что вообще творится в большом мире. Это прекрасная, уникальная возможность. В-третьих, это сексизм. Все знают, что кричат вслед девушкам, идущим с иностранцем. А что можно «крикнуть», например, мужчинам, хвастающимся своими «подвигами» за рубежом? Они ведь удивятся даже, если их осудят, а не похвалят…

Русские жены
Чемпионат скоро закончится, и болельщики уедут по домам, многие с незабываемыми воспоминаниями не только о футболе. А девушки, в том числе и самые красивые, останутся. И еще больше мужчин со всего мира будут стремиться попасть к нам, потому что здесь самые красивые девушки. А значит - самые лучшие жены.

Это история с двумя составляющими. Первый - элемент нашего локального бренда, который продолжает привлекать в Самару мужчин со всего мира. Второй - это девушки, которые становятся женами. И несут в мир нашу культуру. Пафосно это звучит, но большинство самарских девушек, вышедших замуж и уехавших за рубеж, не только продолжают возвращаться на родину и привозят сюда детей, но и продвигают наш позитивный имидж по миру. Самим фактом того, что они из Самары.

Это тоже было всегда. Катя Волжина - первая жена Горького, хоть и разошлась с ним еще до революции, в мире не пропала. Более того, она стала самой первой в истории России и СССР правозащитницей! Она руководила с 1922-го по 1937 год (просто в даты вдумайтесь!) организацией помощи политзаключенным в СССР. Для такой работы, конечно, одной красоты недостаточно.

Самарские девушки - передовой отряд нашей культуры и самарской идентичности. Самый красивый и вечный отряд.

Что с этим делать?
Девушки самые красивые у нас были, есть и будут. Но вот можно ли что-то с этим сделать? Так, чтобы не впадать в изощренные формы секс-туризма. Не обманывать себя и сохранить лицо. Чемпионат мира в этом смысле высветил ситуацию. Гротескно и нелепо, но зато так, что все увидели. Своими глазами, на улицах города.

Когда закончится Чемпионат, будет время, чтобы вместе подумать, что с этим делать. Конечно, если мы согласны с тем, что самые красивые девушки у нас и мы этим гордимся, а не кричим им вслед пошлости и гадости. Они-то красивыми остаются, а вот мы...
Дата: 5 июля 2018 , 10:57
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Автор текста: Илья Сульдин
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