Самарцы будут ждать транспорт на новых стеклянных остановках

- Ветхие остановки заменят новыми. Это делается не только для улучшения внешнего вида улиц, но и ради комфорта жителей, - говорит первый заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Самараинформресурс» Николай Лукин.Всего силами подрядной организации планируется обновить 88 остановочных павильонов. Они появятся вдоль гостевых и туристических маршрутов в Куйбышевском, Железнодорожном, Самарском, Промышленном, Ленинском и Октябрьском районах. Установят стеклянный павильон и на остановке «Дворец пионеров». До настоящего времени его здесь не было в принципе.Установку остановок вдоль гостевых маршрутов планируется закончить 23 октября.