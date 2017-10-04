Самарцы будут ждать транспорт на новых стеклянных остановках
В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ вдоль гостевых и туристических маршрутов обновят 88 таких объектов.
- Ветхие остановки заменят новыми. Это делается не только для улучшения внешнего вида улиц, но и ради комфорта жителей, - говорит первый заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Самараинформресурс» Николай Лукин.
Всего силами подрядной организации планируется обновить 88 остановочных павильонов. Они появятся вдоль гостевых и туристических маршрутов в Куйбышевском, Железнодорожном, Самарском, Промышленном, Ленинском и Октябрьском районах. Установят стеклянный павильон и на остановке «Дворец пионеров». До настоящего времени его здесь не было в принципе.
Установку остановок вдоль гостевых маршрутов планируется закончить 23 октября.
- Ветхие остановки заменят новыми. Это делается не только для улучшения внешнего вида улиц, но и ради комфорта жителей, - говорит первый заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Самараинформресурс» Николай Лукин.
Всего силами подрядной организации планируется обновить 88 остановочных павильонов. Они появятся вдоль гостевых и туристических маршрутов в Куйбышевском, Железнодорожном, Самарском, Промышленном, Ленинском и Октябрьском районах. Установят стеклянный павильон и на остановке «Дворец пионеров». До настоящего времени его здесь не было в принципе.
Установку остановок вдоль гостевых маршрутов планируется закончить 23 октября.
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