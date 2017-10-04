Самарцев призывают быть бдительными при обращении с бытовым газом

Угарный газ, или окись углерода, представляет собой особое химическое вещество, у которого полностью отсутствуют цветовые и вкусовые признаки. Он не имеет запаха, поэтому определить его присутствие в помещении очень сложно, а риск отравления этим веществом сильно возрастает.Угарный газ обладает высокой степенью токсичности, присутствует в выхлопных газах. Чаще всего отравления угарными газами происходят по вине самого человека, который неправильно эксплуатирует газовые котлы и печи, растапливаемые углем.Попадая в человеческий организм, природный или угарный газ замещают кислород, и тем самым приводят к развитию симптомов удушения. Характерными симптомами отравления являются тупая головная боль, головокружение, рвотные позывы, нарушение координации движения, боли в области груди. В результате отравление угарным или бытовым газом может вызвать продолжительные и необратимые повреждения мозга, сердечную недостаточность и смерть.При отравлении угарным газом очень важно правильно и вовремя оказать первую помощь. При появлении первых симптомов отравления нужно покинуть помещение, обеспечить органам дыхания приток кислорода, немедленно вызвать скорую помощь.Если в помещении присутствует сильный запах бытового газа, необходимо незамедлительно открыть все окна, входные двери для проветривания. Обязательно проверить состояние всех включенных газовых приборов. Нельзя при скоплении бытового газа в помещении пользоваться зажжёнными спичками, зажигалками, свечками и другими предметами с открытым пламенем. Нельзя также включать свет - все это при утечках бытового газа может привести к взрыву. Покинув помещение, где присутствует запах бытового газа, нужно сразу оповестить об утечке газовые службы и пожарных.Для того, чтобы избежать трагических последствий, необходимо до розжига и во время горения газовых приборов проветривать помещение, приоткрыв форточку или окно или включив систему принудительной вентиляции. Также нужно проверять тягу в дымовых каналах перед розжигом, не оставлять без присмотра включенные газовые приборы и не использовать газовые плиты для обогрева. Кроме того, минимально негерметичные системы за длительное время в закрытых помещениях могут образовать взрывоопасные концентрации газа с воздухом. Если на магистрали авария и ее перекрыли - нельзя оставлять открытыми вентили.При подозрении на утечку газа нужно незамедлительно звонить по телефону 04, 040 или 104 для операторов сотовой связи.