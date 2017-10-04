Самарцев призывают быть бдительными при обращении с бытовым газом
Управление гражданской защиты администрации Самары проводит профилактическую работу в целях предупреждения населения по предотвращению случаев отравления угарным или бытовым газом. Несоблюдение данных правил часто становится причиной гибели людей. Напомним, накануне в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из трех человек.
Угарный газ, или окись углерода, представляет собой особое химическое вещество, у которого полностью отсутствуют цветовые и вкусовые признаки. Он не имеет запаха, поэтому определить его присутствие в помещении очень сложно, а риск отравления этим веществом сильно возрастает.
Угарный газ обладает высокой степенью токсичности, присутствует в выхлопных газах. Чаще всего отравления угарными газами происходят по вине самого человека, который неправильно эксплуатирует газовые котлы и печи, растапливаемые углем.
Попадая в человеческий организм, природный или угарный газ замещают кислород, и тем самым приводят к развитию симптомов удушения. Характерными симптомами отравления являются тупая головная боль, головокружение, рвотные позывы, нарушение координации движения, боли в области груди. В результате отравление угарным или бытовым газом может вызвать продолжительные и необратимые повреждения мозга, сердечную недостаточность и смерть.
При отравлении угарным газом очень важно правильно и вовремя оказать первую помощь. При появлении первых симптомов отравления нужно покинуть помещение, обеспечить органам дыхания приток кислорода, немедленно вызвать скорую помощь.
Если в помещении присутствует сильный запах бытового газа, необходимо незамедлительно открыть все окна, входные двери для проветривания. Обязательно проверить состояние всех включенных газовых приборов. Нельзя при скоплении бытового газа в помещении пользоваться зажжёнными спичками, зажигалками, свечками и другими предметами с открытым пламенем. Нельзя также включать свет - все это при утечках бытового газа может привести к взрыву. Покинув помещение, где присутствует запах бытового газа, нужно сразу оповестить об утечке газовые службы и пожарных.
Для того, чтобы избежать трагических последствий, необходимо до розжига и во время горения газовых приборов проветривать помещение, приоткрыв форточку или окно или включив систему принудительной вентиляции. Также нужно проверять тягу в дымовых каналах перед розжигом, не оставлять без присмотра включенные газовые приборы и не использовать газовые плиты для обогрева. Кроме того, минимально негерметичные системы за длительное время в закрытых помещениях могут образовать взрывоопасные концентрации газа с воздухом. Если на магистрали авария и ее перекрыли - нельзя оставлять открытыми вентили.
При подозрении на утечку газа нужно незамедлительно звонить по телефону 04, 040 или 104 для операторов сотовой связи.
Угарный газ, или окись углерода, представляет собой особое химическое вещество, у которого полностью отсутствуют цветовые и вкусовые признаки. Он не имеет запаха, поэтому определить его присутствие в помещении очень сложно, а риск отравления этим веществом сильно возрастает.
Угарный газ обладает высокой степенью токсичности, присутствует в выхлопных газах. Чаще всего отравления угарными газами происходят по вине самого человека, который неправильно эксплуатирует газовые котлы и печи, растапливаемые углем.
Попадая в человеческий организм, природный или угарный газ замещают кислород, и тем самым приводят к развитию симптомов удушения. Характерными симптомами отравления являются тупая головная боль, головокружение, рвотные позывы, нарушение координации движения, боли в области груди. В результате отравление угарным или бытовым газом может вызвать продолжительные и необратимые повреждения мозга, сердечную недостаточность и смерть.
При отравлении угарным газом очень важно правильно и вовремя оказать первую помощь. При появлении первых симптомов отравления нужно покинуть помещение, обеспечить органам дыхания приток кислорода, немедленно вызвать скорую помощь.
Если в помещении присутствует сильный запах бытового газа, необходимо незамедлительно открыть все окна, входные двери для проветривания. Обязательно проверить состояние всех включенных газовых приборов. Нельзя при скоплении бытового газа в помещении пользоваться зажжёнными спичками, зажигалками, свечками и другими предметами с открытым пламенем. Нельзя также включать свет - все это при утечках бытового газа может привести к взрыву. Покинув помещение, где присутствует запах бытового газа, нужно сразу оповестить об утечке газовые службы и пожарных.
Для того, чтобы избежать трагических последствий, необходимо до розжига и во время горения газовых приборов проветривать помещение, приоткрыв форточку или окно или включив систему принудительной вентиляции. Также нужно проверять тягу в дымовых каналах перед розжигом, не оставлять без присмотра включенные газовые приборы и не использовать газовые плиты для обогрева. Кроме того, минимально негерметичные системы за длительное время в закрытых помещениях могут образовать взрывоопасные концентрации газа с воздухом. Если на магистрали авария и ее перекрыли - нельзя оставлять открытыми вентили.
При подозрении на утечку газа нужно незамедлительно звонить по телефону 04, 040 или 104 для операторов сотовой связи.
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