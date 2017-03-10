Самарцев приглашают вступить в ряды тангерос

Всех желающих познакомят со школой, её преподавателями, покажут, как танцевать этот полный положительных эмоций танец. У многих самарцев будет возможность сделать первые шаги в мир танго. В заключение вечера состоится благотворительная милонга – вечер танцев, посвященный памяти безвременно ушедшего из жизни преподавателя школы Петра Русяева.