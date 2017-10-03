Самарцев приглашают отметить Всемирный день защиты животных

Как сообщает пресс-служба городского зоопарка, посетителям расскажут об истории праздника и о роли зоопарков в сохранении редких видов животных. Все желающие смогут принять участие в акции «Погладь меня» и погладить прирученных животных – капского варана, козу, лисенка, скунса, кролика, петуха и сфотографироваться с ними. Также в программе праздника – увлекательные викторины, зооконкурсы и подвижные игры с памятными призами.