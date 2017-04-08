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Самарцев приглашают на лекцию о современных городских медиа

Проект Литературного музея и «СГ» «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты» набирает обороты. Очередное мероприятие пройдет в это воскресенье, 9 апреля. Встреча будет состоять из лекционной и практической частей.

В этот раз приглашенным экспертом проекта выступит Андрей Кочетков, главный редактор интернет-портала «Другой город». Всех пришедших ждет рассказ о жизни городских медиа сегодня, а также мастер-класс о том, как интересно освещать городские события, как когда-то это делал Максим Горький. На практическом занятии, которое проведет журналист и редактор Геннадий Коломиец, инициативная группа участников продолжит создавать ретроверсию «Самарской газеты», которая должна увидеть свет в конце мая.

Напомним, проект «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты» - это перефразированное название одной из статей Алексея Пешкова, некоторое время бывшего корреспондентом, а затем и редактором «Самарской газеты». В рамках проекта всем желающим, чувствующим в себе литературный талант предлагается попробовать свои силы в журналистике и постараться написать статьи о современной Самаре в стиле конца позапрошлого века. Встречи проходят каждое воскресенье, в ближайшее - начало в 15.00. Присоединиться к проекту может любой желающий.. 
Дата: 8 апреля 2017 , 13:16
184
Автор текста: Наталья Баранова
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