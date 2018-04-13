Самарцам показали ларифугу и гелиолитограф

В четверг, 12 апреля, в День космонавтики, торжественные мероприятия проходили на нескольких площадках города.Перед музеем «Самара космическая» прошли конкурсы и викторины с призами. Пришедшим показали образцы космической еды и технические разработки: робота-ларифугу со множеством «ног» и гелиолитограф, способный создавать каменные блоки из любого грунта, даже лунного и марсианского.К постаменту легендарной ракеты-носителя «Союз» возложили красные гвоздики.