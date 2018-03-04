Самарскому яхт-клубу 110 лет. Продолжение

В 1911 году при самарском яхт-клубе, открытом двумя годами ранее, культивировалось все больше видов спорта. Открылись секции футбола, фехтования, шахмат, тяжелой и легкой атлетики. Очень популярны были гонки на лыжах. Ну а летом, конечно же, многие стремились на воду.Самарский речной яхт-клуб пригласил из Санкт-Петербурга в качестве спортивного инструктора Дмитрия Харитонова. Начал он с того, что организовал в городе футбольную команду. Первые матчи в Самаре состоялись 11 и 18 сентября 1911 года, соперничали яхт- клуб и вторая мужская гимназия.Дмитрий Харитонов - это целая эпоха в самарском спорте. Он был играющим тренером футбольной команды, одним из лучших лыжников и постоянным участником городских и поволжских яхтенных регат. В советское время участвовал в чемпионате СССР по парусным гонкам, был призером Поволжской парусной регаты 1937 года. Спортом он занимался до глубокой старости, а ушел из жизни в возрасте 101 года.Еще одна знаковая фигура в истории становления самарского яхт-клуба и водного спорта - купец Петр Поляков. В 1912 году он был избран клубным командором. Его яхта «Фриски» выиграла соревнования в Саратове и Санкт- Петербурге, а мотолодка - кубок в Монако. Он построил для Самары красивейшее сооружение на воде - летний яхт-клуб, «который снабжен всеми удобствами, а также громадной крытой верандой, единственной в городе, где самарский житель может посидеть и полюбоваться Волгой».В 1913 году был зарегистрирован новый устав яхт-клуба. Зимой проводили тренировки и соревнования по лыжам и конькам, боксу, борьбе, фехтованию и стрельбе. Конькобежные состязания проходили на катке, который располагался на месте нынешнего Дома промышленности на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской. А лыжные гонки - на Коровьем острове при впадении реки Самары в Волгу и на Рождественской Воложке. На Пушкинском катке за драмтеатром и на аллеях Струковского сада устраивались массовые катания с иллюминацией и музыкой. Ездить на санках отправлялись на Александровский спуск (ныне улица Вилоновская).К яхтенному сезону-1913 были куплены и построены новые гоночные суда. В том же году заявил о себе самарский гимназист Николай Мясников. Он построил по уменьшенным чертежам швертбот «Тяп-Ляп» длиной 10 футов два дюйма, шириной три фута пять дюймов, парусностью около 70 квадратных футов. Имя это со временем стало легендой яхтинга, Николай Мясников был победителем множества соревнований, заслуженным мастером спорта, чемпионом Советского Союза 1928 и 1936 годов. И сегодня каждый год летом на Волге в границах Самары проходят парусные состязания его имени. Более чем через 100 лет после того, как гимназист Мясников заявил о себе впервые как о гонщике.Пристань самарского яхт-клуба в начале XX векаОчень популярным среди самарских любителей водных путешествий начала XX века был маршрут «Жигулевская кругосветка» по Волге и Усе. Он до сих пор один из туристических брендов нашего края. В 1912 году самарец Владимир Попов впервые совершил скоростной проплыв на гребной шлюпке по этому маршруту. Расстояние в более чем 200 верст прошел за 18 часов, а на следующий год - за 17. В наши дни скоростная «Жигулевская кругосветка» проводится ежегодно тольяттинцами. Рекорд прохождения на ялах - около 25 часов. Но и фарватер, течение на Волге нынче другие.Рекорд Владимира Попова побили в 1914 году. Самарцы Гонин, Зорин, Сиваков, Дергачев, Мацевицкий прошли круг за 16 часов, включая сюда 45 минут на перевозку шлюпок в Переволоках и 30 минут на остановку для покупки молока.Началась Первая мировая война. Спортивная жизнь города почти полностью свернулась. Многие надели военные шинели и отправились на позиции. В яхт-клубе на фронт ушли начальники почти всех комиссий. 2 августа 1915 года газета «Волжский день» опубликовала первое траурное известие: «С момента открытия военных действий в печати неоднократно отмечалось, что наряду с другими добровольцами в войска пошло немало спортсменов разных кружков, спортивных организаций и яхт-клубов. Одним из таких спортсменов-добровольцев в войсках действующей армии был и член гимнастического отдела самарского яхт-клуба Г.Ф. Виликанов, который, как сообщают из армии, уже будучи награжденным Георгиевской медалью, пал в славном бою на австрийском фронте».Соревнований стало намного меньше, но все-таки они проводились. Вот что писала газета «Волжский день» 2 сентября 1916 года: «На днях в Саратове были устроены гонки на звание первого рулевого Поволжья. В них участвовали и наши самарские спортсмены. Отсюда на парусах пошли в Саратов и приняли участие в гонках две яхты - «Апаш» (рулевой владелец Р.К. Мецлер) и «Борей» (рулевой П. Деврион). Дистанция была определена в 16 верст. Вскоре после снятия со старта «Апаш» уходит от противников на довольно большое расстояние, временами соперничая в быстроте с моторной лодкой, выехавшей для указания места поворота. Через 1 час 48 минут 9 секунд «Апаш» под гром аплодисментов восхищенных саратовцев пришел к старту. Таким образом, рулевой Р.К. Мецлер получил звание «Первого рулевого Поволжья». Между «Бореем» и саратовскими яхтами завязалась упорная борьба, кончившаяся полной победой «Борея», который пришел к старту вторым, пройдя дистанцию в 1 час 48 минут 15 секунд. Наиболее вероятным соперником для наших самарцев мог быть «Скиф», недавно спущенный на воду. Но он прошел дистанцию только за 1 час 58 минут 48 секунд. По окончании гонок присутствовавшим был предложен обед, на котором вице-командор саратовского яхт-клуба А.И. Скворцов обратился с приветствием к самарцам, добавив при этом, что самарцы умеют строить суда и умеют ими управлять».За Первой мировой последовали революция, Гражданская война. Было не до спорта. Не строились и не покупались новые яхты, не велась хозяйственная деятельность, не вносились пожертвования и членские взносы. В архивах не сохранилось упоминаний о работе самарского яхт-клуба тех лет.Возрождение парусного спорта в нашем городе началось в 1920 году.