Самарский зоопарк приглашает всех желающих на праздник «Жаворонки»

Как сообщает пресс-служба городского зверинца, в рамках экологического праздника будет проведен мастер-класс по лепке «жаворонков» из теста. Ими сотрудники зоопарка задобрят медведя Умку, чтобы ускорить приход весны, а также в гнезде из соломы «жаворонков» поместят в курятник, чтобы куры лучше неслись.Для юных посетителей зоопарка проведут интересные конкурсы, викторины и подвижные игры, такие как «Загадки о птицах», «Птичьи голоса», «Перелетные птицы», «Ручеек». Кроме того, ребята смогут украсить обрядовое деревце лентами, бумажными цветами и колокольчиками.