Самарский зоопарк приглашает всех желающих на Международный день парков

Развлекательная часть торжества будет проведена в форме игры «Экологический светофор». Определять задания для ребят будет беличий саймири Саймон. Посетители смогут поучаствовать в викторинах, посвященных животному и растительному миру, отгадать загадки, попробуют разрешить различные экологические проблемы, а также смогут поучаствовать в подвижных конкурсах, сообщает пресс-служба самарского зоопарка.