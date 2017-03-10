Самарский ж/д вокзал «заговорит» на двух языках

Как сообщает пресс-служба КбшЖД, информация на двух языках будет зачитываться одним голосом. Запуск голосового оповещения о прибытии и отправлении поездов автоматизирован - информация о движении поездов будет автоматически загружаться в систему, которая затем запустит соответствующие аудиофайлы. Такой метод работы позволит значительно сократить время информирования пассажира и во многом разгрузит работу дикторов.В настоящее время на английском языке уже есть оповещения для некоторых маршрутов, таких как Москва – Берлин с Курского вокзала и Москва – Санкт-Петербург – с Ленинградского. Кроме того, на Казанском вокзале в столице графики поездов пригородного и дальнего следования уже анонсируются одним голосом на двух языках. Наряду с Самарой подобная система оповещения будет введена на вокзале Саранска.