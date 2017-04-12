Самарский стрелок выиграл этап Кубка России

Самым метким в ските оказался стрелок Центра спортивной подготовки Алексей Скоробогатов, показавший лучший результат соревнований - 122 очка из 125 возможных. Скоробогатов – неоднократный чемпион России и победитель Кубка мира, чемпион Европы в стрельбе по тарелочкам.