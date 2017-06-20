Самарский район представил лучшую цветочную композицию на Фестивале цветов
Итоги конкурса на тему «городские цветы» среди ландшафтных дизайнеров были подведены в субботу, 17 июня, в парке «Дружба» в рамках празднования XVIII городского Фестиваля цветов.
В этом году впервые в конкурсе приняли участие не только коммерческие организации и МП Самары «Спецремстройзеленхоз», но и цветоводы-любители, а также иногородние участники.Как сообщает пресс-служба городской администрации, победителем стала композиция «Гусарская баллада» авторства компании, представлявшей Самарский район. Вторым местом за композицию «13 район» была отмечена цветовод-любитель, проживающая в Кинельском районе. Третье место заняла композиция «Радуга красок» созданная участницей от Куйбышевского района Самары. Сообщается, что все победители получили денежные призы в соответствии с занятыми местами.
В этом году впервые в конкурсе приняли участие не только коммерческие организации и МП Самары «Спецремстройзеленхоз», но и цветоводы-любители, а также иногородние участники.Как сообщает пресс-служба городской администрации, победителем стала композиция «Гусарская баллада» авторства компании, представлявшей Самарский район. Вторым местом за композицию «13 район» была отмечена цветовод-любитель, проживающая в Кинельском районе. Третье место заняла композиция «Радуга красок» созданная участницей от Куйбышевского района Самары. Сообщается, что все победители получили денежные призы в соответствии с занятыми местами.
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