Самарский оперный театр проводит набор в труппу
Во вторник, 4 июля, Самарский академический театр оперы и балета проведет прослушивание в оперную труппу.
Предварительный отбор проводится по результатам рассмотрения резюме и видеозаписей с исполнением арий из опер на русском и иностранном языках (необходимо выложить видео на общедоступном ресурсе и прислать ссылки).
Всю информацию необходимо направлять на адрес:
mamedova@opera-samara.net
Контактное лицо: Екатерина Немановна Мамедова, заведующий режиссерским управлением.
Предварительный отбор проводится по результатам рассмотрения резюме и видеозаписей с исполнением арий из опер на русском и иностранном языках (необходимо выложить видео на общедоступном ресурсе и прислать ссылки).
Всю информацию необходимо направлять на адрес:
mamedova@opera-samara.net
Контактное лицо: Екатерина Немановна Мамедова, заведующий режиссерским управлением.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 июня 2017
107
28 июня 2017
142
2
28 июня 2017
315
2
28 июня 2017
318
28 июня 2017
133
28 июня 2017 , 20:34
107
Во вторник, 4 июля, Самарский академический театр оперы и балета проведет прослушивание в...
28 июня 2017 , 19:39
142
В 2017 году в школы города заканчивают 5 368 выпускников. 751 из них наградят медалью «За...
28 июня 2017 , 17:51
1422
Как ранее писал sgpress . ru , 55-летний генерал-майор полиции...
28 июня 2017 , 17:21
315
В прошедшую пятницу, 23 июня, самка крокодилового каймана отложила яйца.
28 июня 2017 , 14:57
318
После дождя произошел перелив дамбы в Пестравском районе.
28 июня 2017 , 14:18
133
В обоих случаях размещено 10 млн облигаций номиналом в 1000 рублей и сроком обращения 7 лет.
28 июня 2017 , 13:56
231
Дома сдадут к августу этого года.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12 июня 2017
9074
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
6998
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
5591
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
2 июня 2017
4111
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
16 июня 2017
521
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
967
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
524
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
481
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...