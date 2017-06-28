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Самарский оперный театр проводит набор в труппу

Во вторник, 4 июля, Самарский академический театр оперы и балета проведет прослушивание в оперную труппу.

Предварительный отбор проводится по результатам рассмотрения резюме и видеозаписей с исполнением арий из опер на русском и иностранном языках (необходимо выложить видео на общедоступном ресурсе и прислать ссылки).

Всю информацию необходимо направлять на адрес:
mamedova@opera-samara.net

Контактное лицо: Екатерина Немановна Мамедова, заведующий режиссерским управлением.
Дата: 28 июня 2017 , 20:34
107
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: opera-samara.net
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