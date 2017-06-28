Самарский оперный театр проводит набор в труппу

Предварительный отбор проводится по результатам рассмотрения резюме и видеозаписей с исполнением арий из опер на русском и иностранном языках (необходимо выложить видео на общедоступном ресурсе и прислать ссылки).Всю информацию необходимо направлять на адрес:mamedova@opera-samara.netКонтактное лицо: Екатерина Немановна Мамедова, заведующий режиссерским управлением.