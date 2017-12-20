Самарских пользователей Facebook атаковал вирус
На этой неделе многие самарские пользователи этой социальной сети получили сообщения, содержащие якобы заархивированные видеофайлы. На деле оказалось, что в них находится вирус. Вредоносные файлы пользователи получали от друзей. В сообщении содержался лишь файл video_9504.zip (цифры в названии меняются).
После того, как человек открывал и распаковывал файл, никакого видео он там не обнаруживал. Но начинали происходить изменения в системе компьютера. Facebook становился стартовой страницей браузера, через который была скачана ссылка, а через некоторое время в браузере появлялось расширение Tampermonkey. После перезагрузки компьютера и захода в Facebook с определенной периодичностью начиналась автоматическая рассылка по друзьям пользователя таких же инфицированных файлов вида video_0000.zip.
«Бытовые» рекомендации:
Чтобы избавиться от заразы самостоятельно, достаточно проверить компьютер на вирусы. Скорее всего, будет найден троян. Его необходимо нейтрализовать антивирусом. Рекомендуется также удалить браузер, через который был инфицирован компьютер.
Стоит добавить, что подобная «вирусная атака» была не так давно зафиксирована на Украине, о чем писали местные СМИ.
Sgpress.ru пообщался с антивирусным экспертом «Лаборатории Касперского» Денисом Макрушиным, чтобы узнать, какую опасность таит в себе пока малоизученный вредоносный вирус и как защитить свой компьютер от подобных «незваных гостей». Пока не установлено, о каком именно экземпляре вредоносного программного обеспечения идет речь. Злоумышленники часто используют соцсети для распространения различных троянов или вредоносных скриптов, которые могут похищать учетные данные пользователя в этой социальной сети. Кроме того, если пользователь скачивает содержимое вредоносного сообщения, то злоумышленник может получить доступ к рабочей станции этого пользователя вместе со всеми его персональными и платежными данными.
Если же вы все-таки открыли злополучную ссылку, то быстрее начинайте проверять свой компьютер антивирусным программным обеспечением с установленными актуальными антивирусными базами. Также желательно провести проверку системы до ее загрузки с помощью специального Live-CD-дистрибутива, предназначенного для этих целей. После этого нужно обновить все программное обеспечение, установленное на компьютере, до актуальных версий, поменять пароли для всех учетных записей, используемых в интернете, и включить двухфакторную аутентификацию на всех веб-ресурсах, предлагающих такую возможность.
Для того, чтобы обезопасить свой компьютер от вторжения различного рода вирусов, необходимо:
- использовать специальное программное обеспечение для защиты своих устройств от вредоносных программ;
- придумывать сложноугадываемые пароли к учетным записям и регулярно их менять;
- не открывать вложения и не переходить по ссылкам в сообщениях, приходящих от неизвестных лиц, а также в подозрительных сообщениях;
- использовать, где это возможно, двухфакторную аутентификацию (метод идентификации пользователя при помощи запроса аутентификационных данных двух разных типов. На практике это обычно выглядит так: первый рубеж - это логин и пароль, второй - специальный код, приходящий по SMS или электронной почте).
После того, как человек открывал и распаковывал файл, никакого видео он там не обнаруживал. Но начинали происходить изменения в системе компьютера. Facebook становился стартовой страницей браузера, через который была скачана ссылка, а через некоторое время в браузере появлялось расширение Tampermonkey. После перезагрузки компьютера и захода в Facebook с определенной периодичностью начиналась автоматическая рассылка по друзьям пользователя таких же инфицированных файлов вида video_0000.zip.
«Бытовые» рекомендации:
Чтобы избавиться от заразы самостоятельно, достаточно проверить компьютер на вирусы. Скорее всего, будет найден троян. Его необходимо нейтрализовать антивирусом. Рекомендуется также удалить браузер, через который был инфицирован компьютер.
Стоит добавить, что подобная «вирусная атака» была не так давно зафиксирована на Украине, о чем писали местные СМИ.
Sgpress.ru пообщался с антивирусным экспертом «Лаборатории Касперского» Денисом Макрушиным, чтобы узнать, какую опасность таит в себе пока малоизученный вредоносный вирус и как защитить свой компьютер от подобных «незваных гостей». Пока не установлено, о каком именно экземпляре вредоносного программного обеспечения идет речь. Злоумышленники часто используют соцсети для распространения различных троянов или вредоносных скриптов, которые могут похищать учетные данные пользователя в этой социальной сети. Кроме того, если пользователь скачивает содержимое вредоносного сообщения, то злоумышленник может получить доступ к рабочей станции этого пользователя вместе со всеми его персональными и платежными данными.
Если же вы все-таки открыли злополучную ссылку, то быстрее начинайте проверять свой компьютер антивирусным программным обеспечением с установленными актуальными антивирусными базами. Также желательно провести проверку системы до ее загрузки с помощью специального Live-CD-дистрибутива, предназначенного для этих целей. После этого нужно обновить все программное обеспечение, установленное на компьютере, до актуальных версий, поменять пароли для всех учетных записей, используемых в интернете, и включить двухфакторную аутентификацию на всех веб-ресурсах, предлагающих такую возможность.
Для того, чтобы обезопасить свой компьютер от вторжения различного рода вирусов, необходимо:
- использовать специальное программное обеспечение для защиты своих устройств от вредоносных программ;
- придумывать сложноугадываемые пароли к учетным записям и регулярно их менять;
- не открывать вложения и не переходить по ссылкам в сообщениях, приходящих от неизвестных лиц, а также в подозрительных сообщениях;
- использовать, где это возможно, двухфакторную аутентификацию (метод идентификации пользователя при помощи запроса аутентификационных данных двух разных типов. На практике это обычно выглядит так: первый рубеж - это логин и пароль, второй - специальный код, приходящий по SMS или электронной почте).
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