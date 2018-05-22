Самарских отельеров и рестораторов готовят к наплыву туристов
Для самарских игроков индустрии гостеприимства - отелей, хостелов, санаториев, ресторанов, кафе, туристических компаний - объявлена готовность №1. До первых матчей мирового первенства по футболу остается три с половиной недели. Основные приготовления уже позади, остается навести лоск и настроить персонал на работу с особым клиентом - болельщиком. Этой теме посвящен форум сферы туризма и гостеприимства «ТурПритяжение 2018». Он открылся вчера и продолжает свою работу сегодня.
В программе - вопросы, которые так или иначе могут возникнуть при приеме гостей. Это обслуживание иностранных клиентов из самых разных стран, с разными запросами и предпочтениями. Специфика работы обслуживающего персонала в период пиковых нагрузок. Безопасность и постановка клиентов на миграционный учет. Снятие языковых барьеров. Аккредитация служебного транспорта. Работа точек питания. Эти и другие темы отрабатывали в течение последних лет, но персонал в индустрии гостеприимства меняется, так что сейчас, в преддверии Чемпионата, решено закрепить знания профессионалов и обучить необходимому новичков.
Приглашенные эксперты в течение двух дней проводят обучающие семинары и тренинги, дают разъяснения и делают обзор ресурсов, где можно получить срочные консультации уже во время Чемпионата. Например, самарские вузы специально разработали разговорники на английском, немецком, французском, испанском языках.
В методических материалах минэкономразвития региона даны координаты, где в случае необходимости можно получить срочную помощь профессиональных переводчиков. Департамент транспорта Самары планирует уже в ближайшее время издать брошюру с перечислением всех правил и ограничений по проезду транспорта во время Чемпионата, эту информацию будут размещать и СМИ. На днях отельеры узнают окончательное решение по правилам постановки на миграционный учет гостей - алгоритм дорабатывали в федеральном центре буквально до последних дней. Так что сфера гостеприимства, как и спортсмены, готовится и ждет стартового свистка.
Комментарии
Александр Андриянов, руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары:
- Гостинично-ресторанный бизнес - это во многом лицо города. Он принимает гостей, и по этой сфере услуг они будут создавать впечатление о Самаре. К нам впервые приедет такое большое число иностранцев. К тому же болельщики - публика особая. И мы старались в процессе учебы, ежегодных форумов «ТурПритяжение» дать линейному персоналу средств размещения, питания, обслуживания максимум полезных знаний, отработать с ними самые разные ситуации, в том числе нештатные. Считаю, что Самара к приему большого числа гостей готова. Билеты на игры почти полностью проданы, сфера гостеприимства настроена на пиковые нагрузки.
Татьяна Кибирева, президент первого клуба профессионалов гостеприимства, коуч-тренер (Москва):
- С Самарой мы работаем последние семь лет - с отелями, санаториями, хостелами. Для нынешней встречи выбрано самое правильное время - накануне Чемпионата. Настраиваем персонал на работу в особых условиях, освежаем и укрепляем знания, шлифуем последние вопросы. Гости будут не просто говорящие на разных языках, это будут болельщики в основном из латиноамериканских стран, привыкшие очень бурно выражать свои эмоции. В мире они считаются самыми проблемными гостями. А в отелях персонал в основном женский. Так что должен помочь мягкий, спокойный стиль общения. А главными постулатами гостеприимства, как мы напоминаем самарцам, в эти дни должны оставаться доброе приветствие прибывающих, сервис во всех деталях и абсолютная безопасность.
В программе - вопросы, которые так или иначе могут возникнуть при приеме гостей. Это обслуживание иностранных клиентов из самых разных стран, с разными запросами и предпочтениями. Специфика работы обслуживающего персонала в период пиковых нагрузок. Безопасность и постановка клиентов на миграционный учет. Снятие языковых барьеров. Аккредитация служебного транспорта. Работа точек питания. Эти и другие темы отрабатывали в течение последних лет, но персонал в индустрии гостеприимства меняется, так что сейчас, в преддверии Чемпионата, решено закрепить знания профессионалов и обучить необходимому новичков.
Приглашенные эксперты в течение двух дней проводят обучающие семинары и тренинги, дают разъяснения и делают обзор ресурсов, где можно получить срочные консультации уже во время Чемпионата. Например, самарские вузы специально разработали разговорники на английском, немецком, французском, испанском языках.
В методических материалах минэкономразвития региона даны координаты, где в случае необходимости можно получить срочную помощь профессиональных переводчиков. Департамент транспорта Самары планирует уже в ближайшее время издать брошюру с перечислением всех правил и ограничений по проезду транспорта во время Чемпионата, эту информацию будут размещать и СМИ. На днях отельеры узнают окончательное решение по правилам постановки на миграционный учет гостей - алгоритм дорабатывали в федеральном центре буквально до последних дней. Так что сфера гостеприимства, как и спортсмены, готовится и ждет стартового свистка.
Комментарии
Александр Андриянов, руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары:
- Гостинично-ресторанный бизнес - это во многом лицо города. Он принимает гостей, и по этой сфере услуг они будут создавать впечатление о Самаре. К нам впервые приедет такое большое число иностранцев. К тому же болельщики - публика особая. И мы старались в процессе учебы, ежегодных форумов «ТурПритяжение» дать линейному персоналу средств размещения, питания, обслуживания максимум полезных знаний, отработать с ними самые разные ситуации, в том числе нештатные. Считаю, что Самара к приему большого числа гостей готова. Билеты на игры почти полностью проданы, сфера гостеприимства настроена на пиковые нагрузки.
Татьяна Кибирева, президент первого клуба профессионалов гостеприимства, коуч-тренер (Москва):
- С Самарой мы работаем последние семь лет - с отелями, санаториями, хостелами. Для нынешней встречи выбрано самое правильное время - накануне Чемпионата. Настраиваем персонал на работу в особых условиях, освежаем и укрепляем знания, шлифуем последние вопросы. Гости будут не просто говорящие на разных языках, это будут болельщики в основном из латиноамериканских стран, привыкшие очень бурно выражать свои эмоции. В мире они считаются самыми проблемными гостями. А в отелях персонал в основном женский. Так что должен помочь мягкий, спокойный стиль общения. А главными постулатами гостеприимства, как мы напоминаем самарцам, в эти дни должны оставаться доброе приветствие прибывающих, сервис во всех деталях и абсолютная безопасность.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 мая 2018
158
22 мая 2018
148
22 мая 2018 , 13:54
48
Их будут продавать на месте по доступным ценам.
22 мая 2018 , 12:46
125
Один из них будет располагаться в Красноглинском районе, еще один - в Куйбышевском. Два...
22 мая 2018 , 11:40
191
Граффити появятся в Красноглинском, Промышленном, Октябрьском, Ленинском и Самарском районах.
22 мая 2018 , 11:07
156
При поддержке областного правительства Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП)...
22 мая 2018 , 10:56
158
Для самарских игроков индустрии гостеприимства - отелей, хостелов, санаториев, ресторанов,...
22 мая 2018 , 10:53
148
Финальный этап Российской студенческой весны проходил в Ставрополе с 15 по 20 мая.
22 мая 2018 , 10:32
156
Последний звонок прозвучит для самарских школьников уже в ближайший четверг, 24 мая. Подробнее о...
22 мая 2018 , 10:19
169
На Комсомольской площади после реконструкции открылось отделение «Почты России».
22 мая 2018 , 10:01
157
Такое решение было принято во время рабочего визита главы региона Дмитрия Азарова в Москву.
21 мая 2018 , 16:34
341
Часть из них теперь едет на Металлург.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28
29
30
31
1
2
3
2 мая 2018
4455
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
8 мая 2018
3462
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
16 мая 2018
3399
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
6 мая 2018
3204
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
2756
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4455
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2194
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2308
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1742
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1695
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...