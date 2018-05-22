Самарских отельеров и рестораторов готовят к наплыву туристов

В программе - вопросы, которые так или иначе могут возникнуть при приеме гостей. Это обслуживание иностранных клиентов из самых разных стран, с разными запросами и предпочтениями. Специфика работы обслуживающего персонала в период пиковых нагрузок. Безопасность и постановка клиентов на миграционный учет. Снятие языковых барьеров. Аккредитация служебного транспорта. Работа точек питания. Эти и другие темы отрабатывали в течение последних лет, но персонал в индустрии гостеприимства меняется, так что сейчас, в преддверии Чемпионата, решено закрепить знания профессионалов и обучить необходимому новичков.Приглашенные эксперты в течение двух дней проводят обучающие семинары и тренинги, дают разъяснения и делают обзор ресурсов, где можно получить срочные консультации уже во время Чемпионата. Например, самарские вузы специально разработали разговорники на английском, немецком, французском, испанском языках.В методических материалах минэкономразвития региона даны координаты, где в случае необходимости можно получить срочную помощь профессиональных переводчиков. Департамент транспорта Самары планирует уже в ближайшее время издать брошюру с перечислением всех правил и ограничений по проезду транспорта во время Чемпионата, эту информацию будут размещать и СМИ. На днях отельеры узнают окончательное решение по правилам постановки на миграционный учет гостей - алгоритм дорабатывали в федеральном центре буквально до последних дней. Так что сфера гостеприимства, как и спортсмены, готовится и ждет стартового свистка.- Гостинично-ресторанный бизнес - это во многом лицо города. Он принимает гостей, и по этой сфере услуг они будут создавать впечатление о Самаре. К нам впервые приедет такое большое число иностранцев. К тому же болельщики - публика особая. И мы старались в процессе учебы, ежегодных форумов «ТурПритяжение» дать линейному персоналу средств размещения, питания, обслуживания максимум полезных знаний, отработать с ними самые разные ситуации, в том числе нештатные. Считаю, что Самара к приему большого числа гостей готова. Билеты на игры почти полностью проданы, сфера гостеприимства настроена на пиковые нагрузки.- С Самарой мы работаем последние семь лет - с отелями, санаториями, хостелами. Для нынешней встречи выбрано самое правильное время - накануне Чемпионата. Настраиваем персонал на работу в особых условиях, освежаем и укрепляем знания, шлифуем последние вопросы. Гости будут не просто говорящие на разных языках, это будут болельщики в основном из латиноамериканских стран, привыкшие очень бурно выражать свои эмоции. В мире они считаются самыми проблемными гостями. А в отелях персонал в основном женский. Так что должен помочь мягкий, спокойный стиль общения. А главными постулатами гостеприимства, как мы напоминаем самарцам, в эти дни должны оставаться доброе приветствие прибывающих, сервис во всех деталях и абсолютная безопасность.