Самарские волонтеры начали раздавать Георгиевские ленточки
В течение двух недель символ Победы получат 75 000 самарцев.
Сегодня днем на десяти площадках Самары добровольцы начали раздавать горожанам Георгиевские ленточки и рассказывать всем желающим об истории этого символа. Так самарцы включились во Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка».
Главной площадкой сегодня стала Самарская площадь. К 14.00 сюда прибыли команды Волонтеров Победы и Волонтеров серебряного возраста. Они раздавали ленточки и рассказывали прохожим, как правильно их принято носить. Многие горожане, разговорившись с волонтерами, начинали рассказывать о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, об участии в ежегодном шествии Бессмертного полка.
- У меня оба деда воевали, и теперь я каждый год несу их портреты в колонне Бессметного полка, - сообщил житель Самары Василий Игнатьев. – А что касается Георгиевской ленточки, как только она стала главным символом Победы, я своим детям сразу, что это – святое. И относиться к ней надо соответствующе.
- Мы обязательно будем носить эти ленточки все праздничные дни, потому что это память о наших героях. Наши друзья, кстати, в качестве волонтеров тоже готовы раздавать символ Победы горожанам на улицах и площадях. Пусть у нас будет больше самарцев с Георгиевской лентой на груди, - считают первокурсники Самарского энергетического колледжа Злата Калашник и Илья Бондаренко.
Акция проходит по всей России с 24 апреля вплоть до 9 мая, чтобы каждый гражданин нашей страны смог получить к празднику ленту – символ Победы. В Самаре 103 добровольца раздадут во всех девяти районах города около 75 000 лент – почти в два раза больше, чем в прошлом году.
В акции участвуют несколько крупных волонтерских организаций города - Городской волонтерский центр Самары, Волонтеры Победы, Волонтеры серебряного возраста, Городская лига волонтеров.
- Я рассказываю горожанам об этом символе и, как правило, люди очень живо реагируют, равнодушных почти нет, - рассказывает активист движения Волонтеры серебряного возраста Татьяна Чигарева, - Я третий год участвую во всех акциях, приуроченных к Дню Победы. И кусты сирени высаживали, и на параде на трибунах работаем с ветеранами, и солдатскую кашу 9 мая раздаем. Задач много, и мы, люди в возрасте, рады участвовать в таком нужном деле вместе с молодежью. И особенно радостно видеть, как позитивно реагируют на наши акции самарцы.
Сегодня днем на десяти площадках Самары добровольцы начали раздавать горожанам Георгиевские ленточки и рассказывать всем желающим об истории этого символа. Так самарцы включились во Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка».
Главной площадкой сегодня стала Самарская площадь. К 14.00 сюда прибыли команды Волонтеров Победы и Волонтеров серебряного возраста. Они раздавали ленточки и рассказывали прохожим, как правильно их принято носить. Многие горожане, разговорившись с волонтерами, начинали рассказывать о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, об участии в ежегодном шествии Бессмертного полка.
- У меня оба деда воевали, и теперь я каждый год несу их портреты в колонне Бессметного полка, - сообщил житель Самары Василий Игнатьев. – А что касается Георгиевской ленточки, как только она стала главным символом Победы, я своим детям сразу, что это – святое. И относиться к ней надо соответствующе.
- Мы обязательно будем носить эти ленточки все праздничные дни, потому что это память о наших героях. Наши друзья, кстати, в качестве волонтеров тоже готовы раздавать символ Победы горожанам на улицах и площадях. Пусть у нас будет больше самарцев с Георгиевской лентой на груди, - считают первокурсники Самарского энергетического колледжа Злата Калашник и Илья Бондаренко.
Акция проходит по всей России с 24 апреля вплоть до 9 мая, чтобы каждый гражданин нашей страны смог получить к празднику ленту – символ Победы. В Самаре 103 добровольца раздадут во всех девяти районах города около 75 000 лент – почти в два раза больше, чем в прошлом году.
В акции участвуют несколько крупных волонтерских организаций города - Городской волонтерский центр Самары, Волонтеры Победы, Волонтеры серебряного возраста, Городская лига волонтеров.
- Я рассказываю горожанам об этом символе и, как правило, люди очень живо реагируют, равнодушных почти нет, - рассказывает активист движения Волонтеры серебряного возраста Татьяна Чигарева, - Я третий год участвую во всех акциях, приуроченных к Дню Победы. И кусты сирени высаживали, и на параде на трибунах работаем с ветеранами, и солдатскую кашу 9 мая раздаем. Задач много, и мы, люди в возрасте, рады участвовать в таком нужном деле вместе с молодежью. И особенно радостно видеть, как позитивно реагируют на наши акции самарцы.
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