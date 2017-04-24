Самарские волонтеры начали раздавать Георгиевские ленточки

Сегодня днем на десяти площадках Самары добровольцы начали раздавать горожанам Георгиевские ленточки и рассказывать всем желающим об истории этого символа. Так самарцы включились во Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка».Главной площадкой сегодня стала Самарская площадь. К 14.00 сюда прибыли команды Волонтеров Победы и Волонтеров серебряного возраста. Они раздавали ленточки и рассказывали прохожим, как правильно их принято носить. Многие горожане, разговорившись с волонтерами, начинали рассказывать о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, об участии в ежегодном шествии Бессмертного полка.- У меня оба деда воевали, и теперь я каждый год несу их портреты в колонне Бессметного полка, - сообщил житель Самары Василий Игнатьев. – А что касается Георгиевской ленточки, как только она стала главным символом Победы, я своим детям сразу, что это – святое. И относиться к ней надо соответствующе.- Мы обязательно будем носить эти ленточки все праздничные дни, потому что это память о наших героях. Наши друзья, кстати, в качестве волонтеров тоже готовы раздавать символ Победы горожанам на улицах и площадях. Пусть у нас будет больше самарцев с Георгиевской лентой на груди, - считают первокурсники Самарского энергетического колледжа Злата Калашник и Илья Бондаренко.Акция проходит по всей России с 24 апреля вплоть до 9 мая, чтобы каждый гражданин нашей страны смог получить к празднику ленту – символ Победы. В Самаре 103 добровольца раздадут во всех девяти районах города около 75 000 лент – почти в два раза больше, чем в прошлом году.В акции участвуют несколько крупных волонтерских организаций города - Городской волонтерский центр Самары, Волонтеры Победы, Волонтеры серебряного возраста, Городская лига волонтеров.- Я рассказываю горожанам об этом символе и, как правило, люди очень живо реагируют, равнодушных почти нет, - рассказывает активист движения Волонтеры серебряного возраста Татьяна Чигарева, - Я третий год участвую во всех акциях, приуроченных к Дню Победы. И кусты сирени высаживали, и на параде на трибунах работаем с ветеранами, и солдатскую кашу 9 мая раздаем. Задач много, и мы, люди в возрасте, рады участвовать в таком нужном деле вместе с молодежью. И особенно радостно видеть, как позитивно реагируют на наши акции самарцы.