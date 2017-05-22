Самарские ученые разработали метод ранней диагностики рака кожи

Как сообщает пресс-служба Самарского университета, диагностика осуществляется с помощью трех приборов. Среди них - экспериментальная установка для измерения комбинационного рассеяния, изучающая спектральные характеристики новообразований, дерматоскоп, дающий визуальную картину опухоли, а также гиперспектральная камера, позволяющая за короткое время с высокой точностью сделать несколько десятков снимков.Созданные самарскими учеными методы позволили повысить эффективность активной и ранней диагностики новообразований кожи до 97%, в то время как точность обычного, стандартного клинического исследования не превышает 50-60%.