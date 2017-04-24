Самарские поэты взяли все призовые места

Поэтический слэм - это состязание в умении не только писать стихи, но и читать их со сцены, умении донести до зрителя свои эмоции и чувства.Саратовский фестиваль поэзии - один из крупнейших в стране. В нем участвуют авторы из очень многих городов России: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Тольятти, Пенза, Нижнекамск, Курск, Уфа и др.