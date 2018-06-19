Самарские пенсионеры осваивают Европу на велосипедах

Начинали Ардаков и его друзья с Финляндии. Тогда, в первом путешествии, делали маршрут методом проб и ошибок. Не ожидали, что в этой стране, как, впрочем, и во многих других, нет такой вольницы с остановками на ночлег, как в России. Там вставать на ночевку с костром можно только на территориях кемпингов. За все пришлось платить, в итоге в последние дни экспериментаторы буквально голодали.Во второе велопутешествие собирались уже с чувством, с толком, с расстановкой и знали самое главное: в выбираемых странах есть удобные велодорожки и вдоль трасс, и на территориях особо охраняемых природных зон. Потому-то на велосипедах путешествуют и стар и млад: для этого есть максимально удобная инфраструктура. В оздоровление нации власти вкладывают средства именно так, создавая условия для активных занятий. Обязательно берется во внимание безопасность. Например, на территории преимущественно горной Норвегии приходится проезжать множество тоннелей. Перед въездом установлен знак, можно ли спуститься под своды на велосипеде. Если да, то на въезде в тоннель обычно стоит ящик со светоотражающими майками, которые надо надеть. И столб с кнопкой: включаешь - по все длине тоннеля начинают мигать лампы: внимание, идут или едут люди.Сейчас, готовясь к новому походу, наши велопутешественники усиленно тренируются и отмечают: да, в Самаре и области велотуристам передвигаться все удобнее, но до совершенства нам еще далековато. Тем более если педали крутят люди весьма почтенного возраста, и им, конечно, некомфортно и небезопасно двигаться рядом с потоком автомобилей.В прошлом году команда из шести самарцев прилетела вместе со своими сданными в багаж двухколесными друзьями во Францию. Предстоял маршрут по югу страны с осмотром Ниццы и Монако, затем переезд в Италию и пробег до Венеции. Получалось, в день преодолевали на велосипедах не меньше 70-80 километров. Да еще надо было оставить силы на осмотр многочисленных достопримечательностей, музеев. Потому что командир уверен:- Мы отправляемся не просто колеса крутить для самоутверждения и проверки своей тренированности и выдержки, а еще для познания культуры, архитектурных и природных достопримечательностей.В той «французской» команде пятеро из шести человек уже преодолели планку пенсионного возраста. И как-то вечером, расставив палатки на берегу реки (где есть возможность, стараются экономить на ночлеге и еде), подсчитали, сколько же у этого самарского десанта внуков. Оказалось, 13 на шестерых! Теперь есть еще один, только что родившийся. Командир Ардаков своего внука еще даже не видел, он родился буквально за три дня до отъезда, и счастливый дед лишь помахал рукой маленькому кулечку, появившемуся в окне роддома.В такие непростые путешествия отправляются те, кто с молодости был неугомонен, занимался спортом, ходил в сложные турпоходы. Сейчас пенсионное удостоверение для них вовсе не документ для «дожития». Как занимались, так и занимаются. Даже прибавляют оборотов, чтобы тело всегда было в тонусе и чувствовало: его поддерживают и подпитывают, надо работать!Ардаков полвека назад был одним из первых куйбышевцев, отправившихся в Эвенкию на поиски следов Тунгусского метеорита. Потом много лет путешествовал по сложным рекам на плотах, делал пешеходные маршруты. Около 10 лет назад попал в страшную аварию, после которой, по его словам, восстанавливается до сих пор. Другой бы сдался, записался в инвалиды. Он же стал тренироваться. Чем дальше, тем упорнее. Делает специальную гимнастику, накручивает десятки километров на велосипеде по Самарской луке, ходит в байдарочные походы, заново встал на горные лыжи, осваивает гитару, чтобы постоянно тренировать травмированные пальцы и восстанавливать их работоспособность. И вновь двинулся на велосипеде по Европе, где надо с командой пройти заранее просчитанный серьезный маршрут не для начинающих.- Терять форму нельзя, - настаивают и командир, и члены его команды. - Стали пенсионерами, но физические нагрузки не убавляем. Тянет ведь организм - значит, по силам.С Ардаковым многие пытались ходить в велопоходы. Немало человек отпали, потому что рассчитывали на нагрузки поменьше, попроще. Сейчас костяк команды - это те, кто не просит поменьше и попроще, а хочет многое преодолеть, упорно и без нытья, и многое увидеть, понять образ жизни людей разных стран. Едут с открытой душой, и потому, наверное, им всегда попадаются на пути замечательные люди. В Германии немец снял свой дождевик и подарил нашей самарской велопутешественнице, увидев, что она промокла. Подобных историй взаимовыручки наши земляки могут рассказать немало.Начиная с весны команда накручивает тренировочные километры. Всем дано задание наездить их до похода не менее полутысячи. В том числе и дамам, без всяких оговорок. Да все уже и так знают: чем больше сейчас хлебнут труда, тем проще, веселее будет на маршруте. Устают ли в походе? Да, устают. Но команде задан настрой не сдаваться и не зацикливаться на сложностях, усталости. Раз тренировались через «не хочу» и «не могу», значит, все преодолимо.- Я своим инженерам, педагогам - а у нас подобрался народ именно этих профессий, многие на пенсии продолжают трудиться - повторяю: если не разрабатывать суставы, они же заржавеют! Если в нашем возрасте человек продолжает чувствовать себя уверенно, имеет хорошую координацию, сил с запасом - за это можно себя уважать. Тем более что наши силы еще пригодятся и на работе, и нашим семьям, внукам. А расслабленность ни к чему хорошему не приведет, это мы знаем точно, - уверен Ардаков и начинает рассказывать очередной анекдот, он мастер этого дела. Как и мастер делать отличные фильмы о своих путешествиях.Смотрим кадры, снятые Ардаковым в разные годы. Вот по велодорожке вдоль Рейна в Германии едут на велосипедах люди всех возрастов. Пожилых среди них чуть ли не половина. А вот картинка из Финляндии: 90-летняя бабушка выходит из супермаркета, встает за руль... четырехколесного самоката с установленной впереди корзиной для покупок. Бабуля натягивает шлем - и вперед. Разве наши бабушки и дедушки так не могут? Смогут, если займутся собой.