Самарские фотографы бесплатно поделятся секретами мастерства

В четверг, 15 марта, в 18:30 Георгий Майоров и Дмитрий Недыхалов поговорят на тему: «Фотопортрет: секреты профессионалов».В субботу, 17 марта, в 14:00 Владимир Привалов, Николай Федорин и Наталья Шинкевич расскажут про «Фотовзгляд очарованного художника»,В среду, 21 марта, в 18:30 пройдет творческая встреча «Жанровая фотография, или Как научиться думать». Ее ведущие: Марина Кейлина, Георгий Фролов и ПавелКуприянов.В пятницу, 23 марта, в 18:30 Николай Муханов проведет встречу с интригующим названием: «Самарский взгляд. Как попасть на выставку?!».