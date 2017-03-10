Самарские баскетболисты отправятся во Владивосток и на Сахалин

От результатов предстоящих двух матчей будет зависеть место команды по итогам регулярного чемпионата и ее будущий соперник в плей-офф. У наших баскетболистов есть все шансы на победу. В декабре в первом круге «Самара» на своей площадке уверенно обыграла и «Спартак-Приморье» (Владивосток), и «Сахалин» (Южно-Сахалинск). Сейчас для команды главное - не сдавать позиции.В настоящее время ведется напряженная подготовка к предстоящим играм. Помимо практических тренировок в зале для спортсменов организуются теоретические занятия. Вместе с тренером ребята изучают тактику противника.Баскетбольный клуб «Самара» сразится с командой «Спартак-Приморье» во вторник, 14 марта. Матч с «Сахалином» состоится в пятницу, 17 марта.