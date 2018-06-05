Самарcкая гимнастка Ксения Полякова завоевала «золото» на Чемпионате Европы по художественной гимнастике

В испанской Гвадалахаре завершился Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Как сообщает областное минспорта, самарская спортсменка Ксения Полякова выступала в составе сборной России. По итогам соревнований в командном многоборье наши спортсменки завоевали первое место.