Самарcкая гимнастка Ксения Полякова завоевала «золото» на Чемпионате Европы по художественной гимнастике
Сборная России в командном многоборье заняла первое место.
В испанской Гвадалахаре завершился Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Как сообщает областное минспорта, самарская спортсменка Ксения Полякова выступала в составе сборной России. По итогам соревнований в командном многоборье наши спортсменки завоевали первое место.
В испанской Гвадалахаре завершился Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Как сообщает областное минспорта, самарская спортсменка Ксения Полякова выступала в составе сборной России. По итогам соревнований в командном многоборье наши спортсменки завоевали первое место.
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Самарcкая гимнастка Ксения Полякова завоевала «золото» на Чемпионате Европы по художественной гимнастике
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