«Самара» вырвала победу у «Урала» и сохранила место в лидирующей тройке

За две минуты до финальной сирены счет был равным – 71:71. А затем началась нервная концовка, которая завершилась в пользу хозяев паркета. За полторы секунды до сирены гости были впереди, но капитан самарцев Алексей Зозулин реализовал два штрафных броска и вывел вперед свою команду, которая благодаря этой победе вновь удержалась в тройке лидеров.- Мы сражались до конца, чего нам, наверное, не хватало в последних матчах, когда мы отдавали «свои» игры, - прокомментировал итоги встречи капитан «Самары». - Сегодня нам в какой-то степени повезло, а за счет того, что мы боролись до последних секунд, нам и удалось добиться победы. Мы проигрывали, поэтому делали «тактические» фолы в надежде, что соперник свои броски промажет, а мы свои забьем. И в конечном итоге наши нервы оказались крепче. Любая победа нужна и важна. Особенно когда мы проиграли предыдущий матч: проигрывать вторую игру подряд дома было никак нельзя. Мы играем хорошо, а потом допускаем какие-то глупые ошибки, прежде всего, в защите, после этого руки у многих опускаются, хотя такого быть не должно.Следующий свой матч «Самара» проведет 8 февраля в Ижевске. На своей площадке команда теперь сыграет только в конце февраля, когда примет «Университет-Югра» (23 января) и МБА (26 января).Фидий (27), Зозулин (17), Жуканенко (11), Головин (2, 6 передач), Иванов (2) - с.п., Чеваренков (6), Синегубов (5), Кадыков (4), Минченко (4), Числов.Островский (13), Зверков (12), Куземкин (9), Ткаченко (5), Комаров - с.п., Горнаев (16), Незванкин (10), Мотовилов (8), Комиссаров (4).Самара. 30 января. МТЛ Арена.