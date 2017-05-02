Самара в рейтинге круизного туризма обогнала Волгоград и Астрахань

По данным аналитического агентства «ТурСтат», Самара находится на шестой строчке рейтинга, обогнав такие города, как Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск. Среди наиболее популярных направлений из Самары - круизы в Казань, Саратов и Волгоград, а также в Москву и Санкт-Петербург.По данным исследования, наибольшей популярностью в России пользуются круизы на выходные продолжительностью три дня и круизы на семь дней. Круиз по России обойдется в среднем от 2,5 до 5 тысяч рублей в день в зависимости от комфорта проживания и питания.