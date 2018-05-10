Самара претендует на звание беговой столицы России

«ЗаБег» спортивный проект от «Лиги Героев» (российские организаторы федеральных спортивных проектов, создатели «Гонки Героев»). В этом году он одновременно пройдет в 15 регионах России.По сообщению организаторов, маршрут будет пролегать через монумент Славы, который в прошлом году был выбран символом самарского «ЗаБега», памятник основателю Самары Георгию Засекину, а также вдоль набережной. В этом году символом полумарафона стал музей «Самара Космическая».Участники могут выбрать одну из четырех дистанций: на 21, 1 км, 10 км, 5 км или 2 км для самых маленьких спортсменов.Победитель полумарафона будет определен по следующим критериям: средний показатель дистанции, преодоленной всеми участниками забега, соотношения участников полумарафона к общему населению города, а также средней скорости бега всех участников спортивного события.На площадках марафона будут проводить мастер-классы, конкурсы с призами, организуют детскую зону, фуд-корт.Старт забега в Самаре – в 10:00. Все участники «ЗаБега» получат памятные медали с символикой города. По итогам полумарафона будет выбрана беговая столица России.