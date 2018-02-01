Самара получит допсредства на образование, социалку и защиту окружающей среды
В четверг, 1 февраля, в городской думе состоялось пленарное заседание, на котором были внесены изменения в бюджет Самары.
Параметры главного финансового документа города на 2018 год с учетом изменений выглядят следующим образом: доходы увеличиваются на 1 млрд 992 млн рублей, расходы – на 2 млрд 539 млн рублей. Дефицит бюджета составит 546,8 млн рублей. Всего доходы в этом году составят 17 млрд 5,7 млн рублей, а расходы – 17 млрд 552,5 млн рублей.
В бюджет Самары направят безвозмездные поступления средств вышестоящих бюджетов на общую сумму 1 млрд 996 млн рублей. Из них субвенции в размере 1 млрд 545,6 млн рублей на обеспечение бесплатного образования (в том числе выплаты классным руководителям и педагогическим работникам учреждений дошкольного образования). 297 млн рублей пойдут на проектирование и строительство резервуара со встроенной насосной станцией для сбора сточных вод с «Самара Арены» и других объектов ЧМ-2018.
Субвенции в размере 51,1 млн рублей будут потрачены по линии опеки, попечительства над несовершеннолетними, социальной поддержки семьи, материнства и детства. На охрану окружающей среды выделят 14,2 млн рублей. Еще 0,2 млн рублей пойдут на проектирование, ремонт и реставрацию объектов культурного наследия, расположенных вдоль гостевых маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги.
Из восстановленных остатков средств бюджета 12 млн рублей пойдут на приобретение мебели и оборудования для детских садов в микрорайонах Волгарь и Новая Самара. 10 млн рублей направят на текущий ремонт образовательных учреждений города. Еще 29,5 млн рублей будут потрачены на антитеррористическую защищенность муниципальных учреждений сфер образования и культуры Самары.
Также предусматривается выделение дополнительных 120 млн рублей на переселение жителей аварийного жилищного фонда в части исполнения судебных решений. Общая сумма, предусмотренная в бюджете на эти цели, составляет 170 млн рублей.
Параметры главного финансового документа города на 2018 год с учетом изменений выглядят следующим образом: доходы увеличиваются на 1 млрд 992 млн рублей, расходы – на 2 млрд 539 млн рублей. Дефицит бюджета составит 546,8 млн рублей. Всего доходы в этом году составят 17 млрд 5,7 млн рублей, а расходы – 17 млрд 552,5 млн рублей.
В бюджет Самары направят безвозмездные поступления средств вышестоящих бюджетов на общую сумму 1 млрд 996 млн рублей. Из них субвенции в размере 1 млрд 545,6 млн рублей на обеспечение бесплатного образования (в том числе выплаты классным руководителям и педагогическим работникам учреждений дошкольного образования). 297 млн рублей пойдут на проектирование и строительство резервуара со встроенной насосной станцией для сбора сточных вод с «Самара Арены» и других объектов ЧМ-2018.
Субвенции в размере 51,1 млн рублей будут потрачены по линии опеки, попечительства над несовершеннолетними, социальной поддержки семьи, материнства и детства. На охрану окружающей среды выделят 14,2 млн рублей. Еще 0,2 млн рублей пойдут на проектирование, ремонт и реставрацию объектов культурного наследия, расположенных вдоль гостевых маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги.
Из восстановленных остатков средств бюджета 12 млн рублей пойдут на приобретение мебели и оборудования для детских садов в микрорайонах Волгарь и Новая Самара. 10 млн рублей направят на текущий ремонт образовательных учреждений города. Еще 29,5 млн рублей будут потрачены на антитеррористическую защищенность муниципальных учреждений сфер образования и культуры Самары.
Также предусматривается выделение дополнительных 120 млн рублей на переселение жителей аварийного жилищного фонда в части исполнения судебных решений. Общая сумма, предусмотренная в бюджете на эти цели, составляет 170 млн рублей.
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